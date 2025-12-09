LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Eduardo de Luis, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER). Sadé Visual

«La sobrerregulación y la excesiva burocracia penalizan a las pymes»

Eduardo de Luis, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), alerta de la «pérdida de actividad industrial» en la comunidad, «que es necesario recuperar»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:51

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) encuentra varios factores que pueden incidir en el descenso del consumo eléctrico industrial, «motivos de tipo estructural, ... económico o de eficiencia», entre otros. El presidente de la patronal, Eduardo de Luis, destaca el «importante incremento del precio de la energía en los últimos años, que ha obligado al sector empresarial a adoptar medidas», porque el aumento de costes «resta posibilidades de competir a nuestras industrias frente a otras zonas del mundo». Por ello, hay muchas compañías «que han buscar ser más eficientes y sostenibles, recurriendo al autoconsumo, y eso disminuye la electricidad demandada de la red».

