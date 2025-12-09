«La sobrerregulación y la excesiva burocracia penalizan a las pymes»

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) encuentra varios factores que pueden incidir en el descenso del consumo eléctrico industrial, «motivos de tipo estructural, ... económico o de eficiencia», entre otros. El presidente de la patronal, Eduardo de Luis, destaca el «importante incremento del precio de la energía en los últimos años, que ha obligado al sector empresarial a adoptar medidas», porque el aumento de costes «resta posibilidades de competir a nuestras industrias frente a otras zonas del mundo». Por ello, hay muchas compañías «que han buscar ser más eficientes y sostenibles, recurriendo al autoconsumo, y eso disminuye la electricidad demandada de la red».

El dirigente empresarial recuerda también que «la competencia global lleva años produciendo una deslocalización industrial progresiva, que está siendo especialmente intensa en Europa». A su juicio, hay dos motivos principales. «En primer lugar, el ingente incremento de la burocracia y la legislación que está penalizando a la industria europea frente a otros polos de atracción como Estados Unidos o Asia.

Por ese exceso de regulación, nuestras industrias tienen grandes dificultades para ser competitivas», dice De Luis. Esa «sobrerregulación» de la que habla «penaliza la actividad diaria de las pequeñas y medianas empresas, el tamaño que predomina en España y, sobre todo, en La Rioja».

«Las administraciones públicas deben seguir desarrollando políticas de reactivación y mantenimiento de un sector clave en La Rioja» Eduardo de Luis Presidente de la patronal FER

En segundo lugar, el presidente de la FER apunta otro factor que propia la deslocalización, «el continuo incremento de la presión fiscal y los costes laborales en las empresas españoles, que también afectan en mayor medida a las pymes».

Este retroceso industrial que arrastra a la caída del consumo eléctrico también es una consecuencia del déficit de las infraestructuras de comunicación que sufre La Rioja «porque nos resta atractivo como región». Eduardo de Luis reclama a las administraciones públicas que «sigan desarrollando políticas de reactivación y mantenimiento de la inversión» en un sector como el industrial que es «clave en la competitividad y el empleo».

Al menos, es un dato «positivo» que el número de puntos de suministro eléctrico no se haya reducido entre 2019 y 2024, sino que ha aumentado «y eso quiere decir que la industria riojana y la actividad empresarial siguen demandando puntos para desarrollar su actividad.