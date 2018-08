«La opción que tenemos para fijar población es el turismo» :: s.t. L.J.R. LOGROÑO. Lunes, 20 agosto 2018, 00:00

En Sajazarra fue uno de los concejales quien puso sobre la mesa del Consistorio la posibilidad de que el municipio intentara adherirse a la Asociación Los Pueblos más bonitos de España. «Nos dijo que tenía potencial, solicitamos la entrada y aquí estamos», dice su alcalde, Óscar Fresno, a las puertas del Ayuntamiento y junto a una de las muchas obras que salpican 'Saja' a modo de legado de los encuentros de arte que cada año celebran.

Recorrer las calles de Sajazarra es un lujo. Junto a esos apuntes de arte maridan perfectamente arquitectura tradicional, mantenimiento de edificios y la naturaleza que ofrece el entorno del río Ea. «Tenemos un plan de protección arquitectónica y el compromiso de los vecinos», sostiene. Ese esfuerzo compartido obliga a construir en piedra y a mantener un estilo de edificación que, recuerda, «sale del bolsillo del vecino, de su esfuerzo».

«La opción que tenemos las zonas rurales para fijar población es el turismo. Es la forma de animar a que se abran nuevos negocios», dice el alcalde, en cuyo municipio residen 130 vecinos, que «en verano se multiplican por tres».

Tras poco más de un año en la asociación, el municipio ha cambiado. Primero porque el tráfico rodado se intenta restringir al máximo (se han habilitado aparcamientos para ello) y, segundo, porque «ahora todos los días tenemos turistas visitándonos. Eso es algo que antes no veías». No solo eso. Sobre la mesa se van poniendo diferentes proyectos para no dormirse en los laureles. Desde esconder los contenedores hasta recuperar espacios como el parque o la fuente antigua... «Son proyectos que, quizá en otra situación, no nos lanzaríamos a hacerlo».