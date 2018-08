La ONCE tiene ya 354 trabajadores en La Rioja, el 58% con discapacidad Responsables de la ONCE ofrecieron ayer los datos del año. :: s. t. La organización incrementó el 4,75% la venta de sus productos de loterías en la región, por encima del 3,9% de media nacional LA RIOJA Jueves, 9 agosto 2018, 23:54

logroño. La ONCE alcanzó los 354 trabajadores en La Rioja y los 70.625 en España, de los cuales el 58% son personas con discapacidad, y el 43%, mujeres. Así lo afirmó ayer el presidente del consejo territorial de la ONCE, Javier Muñoz, quien presentó el informe 'Valor Compartido 2017' en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la delegada territorial de la ONCE, Estefanía Mirpuri.

En el 2017 se impulsaron 104 empleos en La Rioja y 11.449 a nivel estatal, de los cuales «cerca de 2.000 son internos y más de 9.500 han sido creados a través de terceras entidades», dijo Muñoz. Asimismo, explicó que ese mismo año se formaron y presentaron 685 candidatos de la comunidad a «otras tantas ofertas laborales».

En cuanto a ventas de sus productos de loterías, la ONCE las incrementó el 4,75%, superior a la media de España del 3,9%. Añadió que solo en el capítulo de vendedores del cupón y resto de productos, la ONCE realizó 8 contratos indefinidos en La Rioja, y que en total cuenta con 117 agentes vendedores en la comunidad.