Once alumnos riojanos acudirán a la conferencia estatal 'Cuidemos el Planeta' Los estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato trabajarán con otros escolares, docentes, técnicos y facilitadores de las redes de Albacete, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y Palencia

La VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' contará con la presencia de 11 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato de La Rioja, ha informado el Ejecutivo riojano en un comunicado.

La conferencia se celebrará bajo el lema «¡Mójate por el agua!» y contará con 80 alumnos procedentes de las diferentes redes españolas de centros educativos que trabajan por la sostenibilidad se reunirán del 5 al 9 de octubre en Palencia

La gestión del agua, su escasez, su valor como bien común y su vínculo con la salud y el cambio climático, serán los temas sobre los que girará en esta edición la CONFINT estatal, evento que se celebra cada dos años.

El objetivo será reflexionar, proponer y actuar localmente con la comunidad educativa ante los grandes desafíos ambientales del siglo XXI.

La Conferencia sirve además para que jóvenes de todo el territorio nacional intercambien experiencias, reflexionen juntos y se conviertan en activos transformadores en su entorno frente a la actual crisis climática, informa EFE.

Los once representantes de La Rioja fueron elegidos por sus compañeros el pasado 8 de mayo en la XII Conferencia Ambiental Autonómica de Jóvenes 'Cuidamos el planeta' para formar parte de la delegación de La Rioja, junto con dos docentes y dos facilitadores, y una representante del equipo técnico de educación ambiental del Gobierno de La Rioja.

La delegación riojana trabajará conjuntamente con alumnado, docentes, técnicos y facilitadores de las redes de Albacete, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y Palencia en el diseño de herramientas de diagnóstico que los jóvenes replicarán en sus comunidades para crear un macro diagnóstico estatal.