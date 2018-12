«No hay que olvidar que una plaza en la universidad está muy subvencionada» El consejero de Educación insta a seguir trabajando para que La Rioja esté a la cabeza de España en cuanto a la accesibilidad al campus C.N. LOGROÑO. Jueves, 27 diciembre 2018, 08:10

«Toda medida tendente a facilitar el acceso a la universidad se ve con buenos ojos y desde mi punto de vista es una medida que no hay que descartar en absoluto, no obstante, hay que conjugarla con la sostenibilidad». Quien así lo entiende es el consejero Alberto Galiana, quien incide en que en el momento actual el Ejecutivo trabaja en la revisión de las terceras y cuartas matrículas. En cualquier caso, la prórroga de los presupuestos ha paralizado toda posibilidad de replicar el sistema andaluz en La Rioja y «además, tenemos el compromiso de seguir avanzando en la gratuidad de 0 a 3 años».

De acuerdo con sus datos, en la actualidad en torno al 80% del coste de una plaza en una univerisdad pública está sufragado por las arcas públicas y «aunque es verdad que tiene un coste para las familias, no hay que olvidar que está altamente subvencionado y eso es algo que también debe tenerse en cuenta».

En cualquier caso, medidas como la de la Junta de Andalucía tienen un marcado carácter electoralistsa porque «Andalucía es una de las comunidades más endeudadas y no creo que sea viable desde el punto de vista de la sostenibilidad».

«Toda medida para facilitar el acceso a la universidad se ve con buenos ojos» Alberto Galiana | Consejero Educación

Sobre el esfuerzo que deben hacer las familias riojanas para pagar un curso completo en una universidad, considera que aunque La Rioja no está mal situada, «tendremos que continuar trabajando para estar a la cabeza de España en cuanto a posibilidades de accesibilidad». No obstante, cree que es fundamental que para que esa renta per cápita se sostenga «no avasallemos a impuestos a la población» porque «al final todo el sistema recae en la financiación vía impuestos que sale de la sociedad y si los impuestos son excesivos también acaba resintiéndose el crecimiento y la renta per cápita».