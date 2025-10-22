Los olores en los baños de la estación de autobuses, en el Teléfono del Lector La sección se centra este miércoles en las ayudas para cuidar a dependientes y en la suciedad que provocan las palomas, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Olores en los baños de la estación de autobús

Empezamos hoy el Teléfono del Lector con un asunto que, pese a ser reiterativo, no acaba de solucionarse, según se desprende de los mensajes que nos llegan de los lectores. Se trata del aseo y limpieza en los baños de la estación de autobús. En esta ocasión, un ciudadano recurre a la sección para criticar, in situ, que los baños «apestan cuando son las 11.00 horas. Y añade: «No quiero ni pensar lo que será esto cuando sean las 23.00 horas».

Espacio multiusos para Villamediana

Nos trasladamos ahora hasta Villamediana, desde donde una vecina pide al alcalde que haga un pabellón o espacio multiusos para celebrar actos multitudinarios en los que se consuma alcohol. A la mujer no le parece bien que se realicen actividades con alcohol en un polideportivo y expone además que este tipo de eventos deterioran una instalación que ha sido pensada «para otras cosas».

Ayudas para cuidar a dependientes en casa

Otra lectora da «un toque de atención a nuestros políticos» ante el «malestar» que le genera el sistema de atención que se presta a personas dependientes. Según dice, «la única ayuda que contempla la Administración es derivar a nuestras personas mayores con dependencias severas hacia una atención en el modelo residencial», un planteamiento que «contrasta con las campañas de organizan gobiernos, organismos y consejerías para promocionar y poner en valor la atención de nuestros mayores dependientes en su entorno familiar». Cuestiona en este sentido que la Ley de Dependencia no contemple una ayuda económica a este modelo familiar y que las únicas ayudas sean para llevar a los dependientes a las residencias y no para plantear ayudas a los gastos familiares que conlleva la contratación de personal profesional en el entorno del propio domicilio.

Gracias por premiar a Ruiz Hernández

Desde San Vicente de la Sonsierra otro lector felicita a nuestro periódico por reconocer la trayectoria del enólogo Manuel Ruiz Hernández en los Premios Impronta. El hombre, que dice ser amigo del distinguido, señala que «es de lo mejor en nuestra tierra: trabajador, ponderado, amable, competente, divulgador... Sigue dando el callo y el ejemplo. Felicidades».

Quejas por las palomas en Vitoria con Chile

Las quejas por la suciedad que dejan las palomas están proliferando últimamente en la sección. Otro logroñés expone que en la confluencia de la calle Vitoria con Chile «hay cientos de palomas que ensucian todo, ventanas, puertas, terrazas... y estamos todo el día limpiando. A ver si ponen remedio de una vez porque esto es insoportable».

«Lo mejor» para la doctora Patricia

Seguimos en la capital riojana con otra vecina que envía un mensaje de agradecimiento a la doctora Patricia, del centro de salud La Villanueva, que le atiende en la consulta. «Es espléndida. Le quiero desear lo mejor del mundo». Y dedica también unas palabras de gratitud hacia los médicos que le atendieron con anterioridad.

... y La Guindilla Chapuzas en la Glorieta del Doctor Zubía

Un lector envía esta foto sorprendido ante la «chapuza de acabados en una obra que se supone que iba a ser una mejora estética en una zona de gran tránsito de Logroño». Se queja de que «nos tuvieron meses sin poder circular con normalidad en la Glorieta del doctor Zubía y nadie se quejó. Vale que llegaban las fiestas de San Mateo y había que abrir el tramo, pero el acabado en hormigón es de lo más cutre y choricero que he visto en obras municipales». Y es algo en que Logroño es experto, comenta.

