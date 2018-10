«He oído decir que si decidía ser madre tenía que dejar la Alcaldía» Laura Rivado Haro. La regidora jarrera, en una imagen del viernes. :: sonia tercero Miércoles, 3 octubre 2018, 08:14

Laura Rivado acaba de ser madre y disfrutará de sus 16 semanas de baja maternal. El pasado 21 de septiembre nació su segundo hijo. A la primera la tuvo siendo ya alcaldesa, aunque entonces sólo cogió la baja seis semanas para incorporarse después al 50% al Ayuntamiento. Lo más «triste» que ha llegado a sus oídos de ciertos sectores durante este embarazo es que si decidía ser madre «tenía que dejar la Alcaldía y eso creo que no pertenece al 2018, no viene a cuento y a mí se me tiene que valorar por el tiempo que llevo al frente del Ayuntamiento». Comentarios que le producen «pena». Su vida personal, dice, tiene que quedar al margen. «No es posible que por ser mujer tengas que rendir cuentas de tu vida personal frente a la profesional mientras que a ningún hombre en ningún momento se le cuestiona si decide ser padre o no».

Confiesa que no le parece una situación «incómoda», pero sí le da pena que «las mujeres tengamos que justificarnos por querer desarrollarnos profesional y personalmente».

Aparte de ese incidente que considera un hecho aislado, no ha sufrido otros episodios similares, aunque en ocasiones también ha tenido que dar un golpe en la mesa, pero «en el momento en el que una mujer se pone firme es una mandona, mientras si un hombre se pone firme lo que está haciendo es ejecutar bien su trabajo. Pero sí que tengo que tener cierta disciplina y cierta forma de trabajar».