«Ofrecimos la presidencia al PP, pero queríamos un cambio» Francisco Javier Ibáñez, alcalde de Badarán . :: F. Domínguez Francisco Javier Ibáñez Candidato del PSOE A. GIL LOGROÑO. Martes, 10 septiembre 2019, 07:44

Francisco Javier Ibáñez, alcalde de Badarán, es el candidato del PSOE a presidir la Federación de Municipios de La Rioja (FRM). Lamenta que no haya sido posible un acuerdo para pactar una única lista, como hasta ahora, y recuerda que su partido gobierna para el 80% de los riojanos: «Parece lógico que planteásemos un cambio después de veinte años e incluso ofrecimos la presidencia al PP, aunque con una mayoría socialista en la junta de gobierno para atender a los últimos resultados electorales». «Sin embargo -continúa-, no ha sido posible el acuerdo, pero nuestra intención es dar cabida en la junta de gobierno a alcaldes de todos los partidos que cuenten con al menos un municipio». Francisco Javier Ibáñez apuesta en todo caso por una votación que sea secreta: «Si hay urnas entendemos que no se debería saber a quién vota cada ayuntamiento, sino que los alcaldes puedan actuar con la mayor libertad, por lo que es algo en lo que incidiremos mañana» [por hoy].