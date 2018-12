Ocho años de cárcel para el hombre que agredió a su expareja con un cuchillo El acusado, durante la vista oral el pasado noviembre. / J. RODRÍGUEZ El condenado, que ha sido absuelto de intento de asesinato, será expulsado de España durante diez años una vez que cumpla las tres cuartas partes de la pena impuesta C.N. LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:54

La Audiencia Provincial de Logroño le absuelve de intento de asesinato, un delito que le imputaba la Fiscalía, pero le condena a ocho años de cárcel por el delito de allanamiento de morada en concurso con uno de lesiones y por otros delitos de amenazas graves y quebrantamiento de condena. No es la única pena impuesta a L.A.. El joven colombiano que agredió a su expareja con un cuchillo en Arnedo en septiembre del año pasado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima y una vez que cumpla las tres cuartas partes de las penas, será expulsado de España durante diez años.

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al 2 de septiembre del 2017. Ese día, el acusado, pese a que tenía una orden de alejamiento de su expareja, se dirigió a ella y a la hermana de esta y les dijo: «Esto no va a quedar así, vas a pagar todo lo que me estás haciendo, te voy a matar». Ante esta situación, las jóvenes se fueron del lugar, pero transcurridas unas horas, el ya condenado entró en la vivienda en la que residían junto a sus hijas, pero en la que en ese momento sólo se encontraba su exmujer y la hija de ambos. Una vez allí le dijo que «si no era para él no lo sería ni para el diablo». Al tiempo que cogía un cuchillo que había en la cocina y agredía a la que había sido su compañera y madre de su hija. En ese momento entró la hermana, cogió en brazos a su sobrina, y el acusado le dio un empujón. Tras un forcejeo, las víctimas consiguieron zafarse de L.A.. Inicialmente, la mujer le denunció, pero se retractó y retiró los cargos al iniciar la vista.