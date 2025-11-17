El Observatorio Global del Español celebra su pleno en La Rioja La entidad cumple su primer año de consolidación y de proyección en foros globales

El Observatorio Global del Español ha celebrado su pleno en La Rioja, donde se ha presentado un balance sobre las distintas actividades realizadas en 2025 y se han avanzado los proyectos que se ejecutarán el próximo año «para impulsar y reforzar la presencia del español».

El presidente de Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha participado en este este encuentro junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el director del OGE, Francisco Moreno; así como representantes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia, Educación, Formación Profesional y Deportes; Política Local; y Universidades, y de la Fundación para la Transformación de La Rioja, según explica el Gobierno regional en una nota.

Capellán ha recordado que el año 2024 fue clave para la creación formal del Observatorio, gracias a la colaboración del Instituto Cervantes y del Gobierno riojano y que durante el año 2025 se han desarrollado las primeras acciones del plan operativo, con actividades en San Millán de la Cogolla, «determinantes para la coordinación de todos los proyectos y la puesta en marcha del estudio y conocimiento del español en Europa y en el mundo», ha destacado.

En este año, ha añadido, se ha alcanzado «la consolidación internacional» del Observatorio y ha incidido en el refuerzo para la proyección del español en foros globales, «posicionándose en debates sobre demografía del español, geopolítica lingüística e inteligencia artificial».

A través de la recién creada página web del OGE, se pueden consultar todos los proyectos y estudios de investigación en los que trabaja el Observatorio, así como las actividades que continuará proyectando durante el próximo año 2026.

Balance de actividades

Durante la reunión del pleno del OGE, se ha presentado un balance sobre las distintas actividades realizadas en 2025, como la creación en México del Observatorio Global del Español para América Latina y Caribe, uno de los primeros pasos en la creación de la red de observatorios de la lengua, la cultura y la comunicación que integra la red del Instituto Cervantes.

A lo largo de este año, el OGE ha organizado un total de trece conferencias y seminarios, diez actividades de coordinaciones e investigación y ha participado en la presentación de cinco libros e informes.

También se ha avanzado en los distintos proyectos en los que trabajará el Observatorio Global del Español durante el año 2026, como la celebración de un encuentro, en San Millán de la Cogolla, de la red internacional de observatorios, que el próximo ejercicio se verá reforzada, potenciando su institucionalización.

El próximo año se impulsará la presencia del español en ámbitos científico-técnicos y digitales; se elaborarán diferentes informes sobre la situación del español en el mundo, en especial atención a su uso y desarrollo de las nuevas tecnologías; otro demolingüístico sobre Brasil y se analizará la enseñanza del español en las universidades de China y de India, entre otras publicaciones. Además, se participará en actividades del año dual España-India; y se colaborará con la Fundación para la Transformación de la Rioja, especialmente para el desarrollo del Corpus Oral del Español del Centro de Industrias del Español.

Situación del español en el mundo

El Observatorio Global del Español es un centro de investigación liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, que tiene como objetivo fundamental analizar la situación del español en el mundo, fundamentalmente en el ámbito de la demolingüística, «así como fomentar el hispanismo y reforzar las identidades hispanohablantes, en su convivencia con otras lenguas y culturas, y con la atención al ámbito digital y a la economía de la lengua», explica el Gobierno regional en una nota.