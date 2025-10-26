Las obras de Santa Teresita y el «abandono» del barrio de Los Lirios, en el Teléfono del Lector Estos son los temas que interesan este domino a nuestros lectores

Abandono total del barrio de Los Lirios

Desde Los Lirios, en Logroño, contacta un vecino para quejarse del «abandono total que sufre el barrio». Asegura que no disfrutan de «ninguna infraestructura pública, lo cual provoca que tampoco tengamos inversión privada».

El cambio de hora no cambia los problemas

Pasamos a Calahorra. Desde allí un hombre dice irónico que «qué más da que a las dos sean las tres que que a las tres sean las dos si cuando amanece por la mañana tenemos los mismos problemas». Y los enumera: «Sanidad, educación, vivienda, inmigración, trabajo, seguridad en la calle... Y no quiero seguir porque si no, no tendrían sitio para narrar lo que iba a decir. Así que menos cambios de hora y más solucionar los problemas de los españoles».

¿Para qué están los pipicán?

En la plaza Primero de Mayo, a un vecino visiblemente enfadado le parece vergonzoso que exista una zona reservada para pipicán y, sin embargo, todo lo mundo saca a los perros por el césped, los dueños pisan los jardines y sueltan a las mascotas. Cree que «es hora de empezar a tener mano dura, porque hay olores insoportables y cada vez hay más gente incívica que no tiene empatía con los demás».

Siglas sindicales en una protesta

Seguimos en Logroño. Desde la capital una mujer califica de «vergonzoso» que en la concentración de profesores de FP, «que debería haber sido un acto de unidad y de defensa común de la educación pública», los representantes sindicales acudieran «con sus pancartas luciendo sus siglas en lugar de ir todos a una». «Parecen más preocupados por hacer propaganda de su sindicato que por apoyar de verdad las reivindicaciones del profesorado».

¿Cuánto falta para que llegue el autobús?

Y saltamos al barrio de La Estrella, también en Logroño. Un vecino del entorno asegura que lleva dos años llamando al 010, al Ayuntamiento, para ver si reparan el panel que indica cuánto falta para que llegue el próximo autobús en la parada existente en la zona. «La única solución que aplicaron hace año y medio fue apagarlo porque se bloqueaba y no funcionaba, a ver si con esta llamada de atención se dedican a dar servicio».

Para cuándo las obras en Santa Teresita

Por último, otro vecino de Logroño que se presenta como feligrés de Santa Teresita y cofrade de Jesús Nazareno se pregunta cuándo van a comenzar las obras en la iglesia. «El nuevo párroco dijo cuando tomó posesión que al día siguiente cerraban la iglesia para empezar y ha pasado mes y medio y no se ha movido ni un ladrillo, no hay ni un andamio ni nada». Le gustaría, dice, que pusieran un poco más de interés porque «va a llegar Semana Santa y no va a estar hecho o va a estar mal hecho».

... y La Guindilla «Una calle con mugre y sin renovar desde hace décadas»

«Me extraña cómo pueden seguir abiertos los comercios en ciertos lugares con el abandono del Ayuntamiento», lamenta un lector, que pone de ejemplo la calle Menéndez Pelayo «sin renovar desde hace décadas, con aceras estrechas y mugrientas, con los aledaños llenos de orines, cacas de perro, adoquines estropeados... Si no saben gestionar que dejen paso a otros», dice.

