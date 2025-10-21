Jesús Cañas: uno de los 'treintaidosantes'

Comenta Compartir

Como 'treintaidosante' se conoce en La Rioja a los cuatro diputados al Congreso, cuatro senadores y veinticuatro diputados provinciales que desde 1980 formaron parte de la 'Asamblea de los 32' encargada de elaborar el proyecto del Estatuto de Autonomía, que fue aprobado en 1982 por las Cortes Generales y sancionado por el Rey don Juan Carlos I.

Uno de esos 'treintaidosantes' era Jesús Florencio Cañas Montoya, conocido como Jesús Cañas, que acaba de fallecer a los 91 años de edad dejando una estela de trabajo bien hecho y compromiso con Santo Domingo de la Calzada y La Rioja desde los distintos cargos públicos que ocupó entre 1979 y 1987.

Nació en Corporales el 23 de mayo de 1934 y fue el cuarto de siete hermanos (cuatro varones y tres mujeres). Hijo de Antonio Cañas, que fuera el fundador de Almacenes Cañas, S.A., y de Faustina Montoya. Sobrino de Miguel Cañas, alcalde de Cirueña durante treinta años (1945-1975) y diputado provincial por Santo Domingo de la Calzada (1967-1979).

Profesor mercantil e industrial, una vez casado y con dos hijas (Elvira y Victoria), dio un paso al frente durante la transición de la dictadura a la democracia, cuando Neftalí Isasi intentaba poner en pie un gran partido de centro-derecha sobre las ruinas del espacio creado por dos personalidades del franquismo: Álvaro de Lapuerta y Carlos Bonet.

Y es que, tras la muerte del general Francisco Franco, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por Coalición Democrática en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 y, a continuación, diputado provincial (1979-1983). Luego, diputado regional (1986-1987) en la I Legislatura, en sustitución del mentado Isasi.

Desde la corporación provincial contribuyó a hitos tales como la creación de la bandera de La Rioja, a la que se incorporó el escudo oficial a propuesta de Alianza Popular; el cambio de nombre de la provincia de Logroño en 1980, o todo el proceso de constitución de esta en comunidad autónoma como expresión de su identidad histórica.

A pesar de estar a favor de la autonomía uniprovincial de La Rioja «desde junio del 77», se dio la paradoja de que, en el último momento, votó en contra del Estatuto en 1981, igual que el resto de sus compañeros, por considerar que el proyecto definitivo era «lo que UCD ha querido que sea» y no permitirles defender sus enmiendas.

Más allá de ello, su firma quedó para la historia el 8 de mayo de 1981 en el anteproyecto enviado al Congreso para su tramitación como proyecto de ley orgánica como señal de su compromiso inequívoco con el proceso descentralizador que alumbró el Estado autonómico, basado en la igualdad y solidaridad entre españoles, y la unidad de España.

Y, para aclarar hasta la menor duda, el 16 de febrero de 1982, los nueve diputados de Coalición Democrática votaron en el Congreso a favor de la norma «con verdadero placer», porque, tras lograr algunas mejoras, concluyeron que era «un buen Estatuto», en palabras de Manuel Fraga, que le ofrecía a La Rioja «nuevas e importantes posibilidades de desarrollo».

Con todo, no queda ahí su fecunda labor, ya que, siempre pensando en lo mejor para Santo Domingo de la Calzada, tuvo el acierto de proponer en 1981 la adquisición y rehabilitación de la Casa de los Trastamara (entonces en estado de ruina y desde 1983 monumento histórico-artístico), que fue Oficina de Turismo y hoy es Biblioteca Municipal.

Reconocido unánimemente como excelente persona y buen vecino, se retiró de la política en los años 80 como antes se hacían estas cosas: con discreción y elegancia, tras dedicar los mejores años de su vida a «luchar por La Rioja», como decía Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre, y ayudar a abrir puertas de esperanza al futuro. Descanse en paz.

Jesús Florencio Cañas Montoya falleció en Santo Domingo de la Calzada el 19 de octubre de 2025 a los 91 años.