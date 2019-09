«Nunca he estado afiliada a ningún partido político» Gobierno de La Rioja María Jesús Miñana, directora general de Agricultura y Ganadería, es, junto a Francisco Rojas (Control Presupuestario) y Ester Gutiérrez (Avance Digital), valora su continuidad en el Gobierno de La Rioja del PSOE DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 11 septiembre 2019, 15:50

María Jesús Miñana Sierra ha acudido a la XXXIII Feria del Ganado de Villoslada de Cameros, de nuevo, como directora general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja. Lo fue con José Ignacio Ceniceros (PP) como presidente y continúa siéndolo con Concha Andreu (PSOE) como presidenta. Es, junto a Francisco Rojas, director general de Control Presupuestario, y Ester Gutiérrez, directora general de Avance General, el único cargo que se ha mantenido en la estructura del nuevo Ejecutivo regional. María Jesús Miñana ha acudido a Villoslada en compañía de la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, y allí se ha encontrado, precisamente, con Ceniceros y el alcalde la localidad, Julio Elías.

Miñana ha asegurado a Diario La Rioja que no está afiliada a ningún partido político, a pesar de que Ceniceros la incluyó en la lista de su candidatura por el PP al Parlamento de La Rioja, eso sí, en el último puesto, el 33. «Nunca he estado afiliada a ningún partido político. No sé si es relevante pero es la realidad», declara. «La decisión que he tomado es, primero, porque me han dado la oportunidad y eso también es de agradecer. La persona que ha conformado los equipos ha valorado muchísimo la parte técnica y la gestión que se ha hecho estos años y, para mí, desde luego, es una satisfacción personal», confiesa Miñana, quien se muestra «agradecida». Y es que, tras sus cuatro años al frente de la dirección general, asegura, tiene «experiencia y conocimiento del sector, además de vocación de servicio público, esa es la realidad, la Consejería me importa mucho y voy a trabajar para que funcione, yo fui funcionaria hasta que me nombraron directora».

Para Miñana, «el servicio público es lo primero» y considera que «es lo que se ha valorado, intentar atender, escuchar, estar pendiente y el trabajo del día a día, el esfuerzo, que por mi parte va a continuar siendo como siempre para que el sector agrícola y ganadero de La Rioja tenga en mí el apoyo que ha tenido siempre, procurando mejorar y afrontar los retos que tenemos por delante». La directora general de Agricultura y Ganadería, antes con el PP y ahora con el PSOE, se desmarca de las decisiones políticas tomadas por afinidad ideológica y se muestra «muy satisfecha de que valoren mi trabajo y por la cantidad de apoyos que me están llegando, dentro y fuera de la Consejería, y la buena percepción que hay ante esta continuidad, la gente, en general, ha recibido muy bien el nombramiento porque se ha puesto por delante los intereses del sector y su funcionamiento, y yo, si me quedo, me quedo para trabajar, arrimar el hombro y estar al lado de la agricultura y la ganadería adelante».