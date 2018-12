Nueve años en la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad Lunes, 10 diciembre 2018, 23:34

Aunque la labor de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad se inició en La Rioja hace casi tres décadas, el Grupo Social ONCE -ONCE, Fundación ONCE e Ilunion- puso en marcha en el 2009 el programa Inserta Empleo, un plan de formación destinado a incluir a las personas con discapacidad en el entorno laboral y con empleos de calidad.

El programa ha permitido formar a 1.052 usuarios con discapacidad y en la actualidad Inserta Empleo tiene una bolsa de trabajadores con discapacidad de casi 2.660 personas. Con una quincena de empresas fidelizadas, entre sus colaboradores en la región figuran, entre otras, MASA, Grafometal, Osga, Ceralia, Alcampo y el centro especial de empleo en Cauchometal. Además, mantiene convenios con el Gobierno de La Rioja, la Oficina de Atención a la Víctima, los ayuntamientos de Logroño, Calahorra y Haro, Cermi y UNIR, entre otros.