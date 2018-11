Nuevas solicitudes de ayudas para reestructuración y reconversión de viñedos Los importes máximos subvencionables por cada una de las actividades. :: uagr Estas subvenciones financian la replantación de viñedo, la transformación de vaso a espaldera en parcelas ya plantadas con más de cuatro años y el reinjertado para cambiar la variedad REDACCIÓN Lunes, 12 noviembre 2018, 23:42

Hasta el día 23 de noviembre ya se puede pedir la ayuda para la reestructuración y reconversión de viñedo en las oficinas de la UAGR-COAG. Estas ayudas financian la replantación de viñedo (incluido el emparrado en caso de que se haga), la transformación de vaso a espaldera en parcelas ya plantadas con más de 4 años y el reinjertado para cambiar la variedad. Estas ayudas no afectan a los viñedos provenientes de las adjudicaciones de plantaciones de los años 2016 o 2017. Para poder optar a estas subvenciones hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: que la parcela a reestructurar o reconvertir debe estar en el registro de viñedo del solicitante en el momento de la solicitud; que la solicitud la debe realizar quien vaya a tener la futura viña inscrita a su nombre; que si se va a plantar con arranque de otra parcela, la comunicación del arranque se debe hacer con posterioridad a la solicitud de reestructuración (con el fin de cobrar las ayudas a pérdida de renta). Si se ha presentado, ya solo hay ayudas para la plantación; que la superficie mínima a solicitar es de 0,30 hectáreas, salvo que se plante al lado de otra parcela ya existente a nombre del mismo solicitante y formen ambas una sola parcela vitícola. La solicitud máxima es de 25 hectáreas; que si ya se ha comenzado con alguna labor (preparación del terreno, desinfección, etc.), no se podrá incluir en la ayuda porque existe el riesgo de que se deniegue toda la ayuda al completo; que cualquier labor (incluido el arranque) no podrá comenzar hasta el 1 de febrero de 2019.

Respecto a las anteriores convocatorias hay los siguientes cambios: se debe tener muy claro lo que se va a hacer (si se renuncia a la ayuda una vez concedida, se penalizará sin poder pedir una nueva reestructuración hasta 2023); cualquier acción que se solicite en la ayuda habrá que realizarla; se puede elegir entre 4 pagos, anual (terminar en 2020), anual con anticipo (terminar en 2020 pero se adelanta parte de la ayuda), bienal (terminar en 2021) o bienal con anticipo (terminar en 2021 con adelanto de parte de la ayuda); Si se cambia de ejercicio financiero habrá una reducción de la ayuda de un 20%; la Administración tiene 6 meses para contestar si concede o no la ayuda.

Además, quienes soliciten la ayuda deben cumplir con la 'condicionalidad' de la PAC, y cuando finalicen las labores han de presentar facturas y justificante bancario del pago de las mismas, de todas las medidas, en especial de la planta, de los materiales de emparrar y del coste de reinjertado.

Para evitarse posteriores problemas, es muy importante asegurarse de quién es el propietario de las parcelas a reestructurar o reconvertir. Si no son propias es necesario aportar para la solicitud el DNI del propietario o propietarios que figuren en Catastro, así como su autorización firmada.El importe máximo subvencionable de las diferentes labores para reimplantación de viñedos será el siguiente (en euros/hectárea): arranque, 430; preparación del suelo, 1.400; desinfección, 2.000; despedregado, 400; nivelación del terreno, 800; abancalamiento, 19.000; abancalamiento con muros de piedra en pendientes superiores al 30%, 30.000; Sistemas de conducción en espaldera (incluida colocación), 3.400 euros/ha; planta y plantación, 1,69 euros/planta; protección de plantas jóvenes, 0,5 euros/unidad). Para justificar el pago de la desinfección es necesario, además de las facturas de la empresa que la realice, haber cumplido todos los requisitos a que obliga la normativa (fechas de realización, comunicación previa del tratamiento, justificación de la necesidad de desinfectar, contrato con la empresa que realice la desinfección...). Esta nueva normativa sobre ayuda para la desinfección afecta también a quienes solicitaron la reestructuración en abril pasado. Para reconversión varietal el importe máximo subvencionable por el sobreinjertado será de 0,9 euros/unidad. Para transformación de viñedos el importe máximo subvencionable será de 600 euros/hectárea el cambio de vaso a espaldera y 3.400 el emparrado (incluida su colocación).

Tramitación

Estas ayudas pueden tramitarse en las oficinas de la UAGR-COAG: Logroño (Portales 24, 1º), 941 22 71 62; Santo Domingo (Carretera Logroño s/n), 941 34 32 18; Calahorra (Cavas 23, 2º), 941 13 00 40; Haro (Edif. Florida Alta, Lonja nº 1), 941 31 25 69.