LA NUEVA PAC DEBE PRESERVAR LA RENTA DEL AGRICULTOR

La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea supone un cambio radical de paradigma sin precedentes. Plantea pasar de un régimen que reposa en un marco complejo de normas de elegibilidad, a otro basado en la obtención de resultados concretos, con un fuerte componente medioambiental, en el que se da amplio margen de subsidiariedad a los Estados miembros para responder a sus necesidades particulares.

La redistribución de las ayudas de la PAC, la modernización, la innovación, y, sobre todo, una agricultura más comprometida con el medio ambiente se sitúan en el epicentro de la reforma.

Como he venido recalcando, se trata de un proyecto fuertemente influenciado por la amenaza del recorte presupuestario que vive la Unión Europea como consecuencia de la salida del Reino Unido y también como resultado probablemente de otras prioridades políticas.

Siguen en curso las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, por lo que considero que es necesario recordar a los Gobiernos europeos el importante papel que juega esta política como motor de muchas zonas rurales y para garantizar al consumidor europeo un nivel elevado de calidad, seguridad y suficiencia alimentarias.

Hemos de alcanzar un equilibrio adecuado entre el establecimiento de ese marco común y la necesidad de otorgar margen de maniobra a los Estados miembros para adecuar las reglas de la UE a la situación particular de sus territorios. Sin pretender poner en entredicho la filosofía del nuevo modelo, que parece aceptar una mayor parte de los sectores y los gobiernos, uno de los hilos conductores de mi informe es lograr un cuerpo sólido de normas de la Unión Europea que evite el riesgo de distorsiones de la competencia entre agricultores de distintos Estados miembros o regiones.

En cualquier caso, el diseño y la gestión de los nuevos planes estratégicos sobre los que descansa la aplicación de este nuevo modelo no va a ser una tarea sencilla por lo que propongo el aplazamiento al 2023 de su puesta en marcha, también con la finalidad de evitar un retraso en los pagos a los productores.

Para evitar que el nuevo régimen ecológico tenga un impacto importante en la renta de los productores, propongo que cubra el mantenimiento de determinadas prácticas que son beneficiosas para la conservación de las zonas rurales, con el fin de abarcar el mayor número posible de beneficiarios. Se debe permitir además que ese nuevo esquema sea perfectamente complementario a las medidas agroambientales y climáticas de Desarrollo Rural.

Otro de los pilares del nuevo modelo es la redistribución de las ayudas de la PAC, y para ello, la Comisión propone, por una parte, una reducción de los fondos que reciben las explotaciones de mayor dimensión y, por otra, la introducción de un pago redistributivo obligatorio que beneficiaría a las explotaciones medianas y pequeñas. En mis contactos con los distintos actores implicados, he constatado que un número amplio declara que el denominado 'capping' propuesto por la Comisión no tiene en cuenta las diferentes estructuras productivas que existen en los Estados miembros, lo que daría lugar a un impacto muy dispar de un país a otro. Mis enmiendas tienen como finalidad responder a esa preocupación al plantear una solución a la carta, más ajustada a la realidad de cada país. En cuanto al pago redistributivo, la propuesta de la Comisión deja en el aire aspectos clave que deberían, a mi modo de ver, quedar plasmados en el acto de base, con el fin, al menos, de establecer unos criterios comunes de redistribución de las ayudas de la PAC.

Mi informe no introduce cambios significativos en la propuesta de la Comisión en relación con los objetivos y los indicadores, con el fin de no hacer aún más compleja la puesta en marcha de los planes estratégicos, aunque sí que he querido completarlos haciendo hincapié en la problemática de la despoblación y en la necesidad de mejorar la participación de la mujer en la economía rural.

El nuevo modelo debe garantizar, por encima de cualquier objetivo, el mantenimiento de unas rentas adecuadas a la población agrícola europea, requisito que no se puede desligar de la ambición medioambiental, pues una renta insuficiente incidiría negativamente en el compromiso de los agricultores con la protección de su entorno.

Por último, me gustaría destacar que estamos ante una propuesta de gran alcance e importancia para el campo europeo, en un momento crucial para el futuro de la Unión Europea, y creo que el Parlamento Europeo tiene un papel relevante que desempeñar en esta reforma, por lo que tengo la firme intención de trabajar para conseguir un avance sustancial en los debates dentro de la presente legislatura.