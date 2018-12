¿NUEVA CRISIS MUNDIAL?

H e estado dudando sobre la conveniencia de publicar hoy este artículo o no. Al final he decidido que un poco de realismo nunca viene mal, aunque sea en Navidad. No existe una definición estándar de crisis económica, pero podemos decir que es el periodo de un ciclo económico de contracción donde disminuye el consumo, la producción, los servicios y el empleo como consecuencia de todo lo anterior. Coloquialmente decimos que estamos en recesión. Las causas de las crisis económicas han sido múltiples; desde la depreciación del tulipán hasta la comercialización de las hipotecas subprime. Han pasado de ser locales a mundiales debido a la globalización del mercado donde todo está interconectado. Veamos algunos ejemplos de crisis. Crack del 29 y la Gran Depresión: tras una caída precipitada de los precios agrícolas en EEUU se hundió la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Acuerdos de Bretton Woods: En 1944 hacia el final de II Guerra Mundial se ve la necesidad de crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, extendiendo el uso del dólar como moneda de referencia. Fin del sistema patrón oro en 1971. Crisis del petróleo en 1973. Revolución iraní en 1979. Invasión de Irán por Irak en 1980. Crisis de las puntocom en el año 2000. Y la última gran recesión podemos decir que es la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Los bancos habían dado hipotecas basura (subprime) y las colocaron por todo el sistema financiero mundial contaminando fondos de inversión y depósitos de todo el globo terráqueo. La crisis económica vino como consecuencia de una crisis financiera por no tener en cuenta el riesgo y así poder ganar mucho dinero en poco tiempo. Y ahora, a diez años de la última gran crisis, y prácticamente sin habernos repuesto, los expertos económicos utilizando modelos que predicen cuándo y con qué gravedad puede llegar la próxima crisis financiera nos indican que estemos preparados para el 2020. Así que la pregunta es, ¿en qué se basan? La respuesta es demasiado técnica: el aplanamiento de la curva de tipos. Esto quiere decir que el rendimiento de los bonos de la Reserva Federal (FED) de EEUU con vencimiento a corto plazo se acerca e incluso es mayor que los de largo plazo. Esta situación no es normal, que el corto sea más rentable que el largo, y las pocas veces que se ha dado en las últimas décadas, la última vez en el 2006, la respuesta ha sido siempre una crisis económica. Los expertos de la Reserva Federal de EEUU le quitan importancia y dicen que, a menos que esta situación vaya acompañada de una disminución del crecimiento del consumo, no habrá problema de recesión. Pero, ¿qué van a decir? En el 2006, cuando se invirtió la curva de tipos, también dijeron que no significaba nada y tuvimos en el 2008 una de las crisis financieras más grandes del mundo. Al día que escribo el artículo, el bono de EEUU a 10 años está a 2,889% y el de 3 años a 2,77%. Una escasa diferencia de 0,11 que nos muestra el aplanamiento de la curva. Pero esta se invierte y adquiere signo negativo con el bono a 5 años con un precio de 2,76%; es decir, 0,01 más barato que el de 3 años. La curva de tipos invertida es un indicador bastante real. A mayor diferencial entre bonos, mayor probabilidad de recesión o crisis. Así que estemos alerta.

Se le atribuye a Albert Einstein la conocida frase de que un periodo de crisis lo es también de oportunidades. Es cierto, pero para aquellos que la propia crisis no se los haya llevado por delante y sean los mejor preparados. Así que, por si acaso, preparémonos.

Martín Torres Gavíria

Twitter @MTorresGaviria