LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concentración de ayer fue en la avenida de Madrid, de Logroño. FIRMA

Nueva concentración del sector de residencias

Los sindicatos negociadores del convenio regional de residencias y centros de día para mayores llevan varias semanas manifestándose

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día –CC OO, CSIF, UGT y USO– volvieron a concentrarse este viernes para exigir a la patronal del sector un convenio justo para los trabajadores. La cita fue en la residencia Santa Cruz, en la avenida de Madrid, 182.

Los sindicatos negociadores del convenio regional de residencias y centros de día para mayores llevan varias semanas manifestándose «ante la negativa de la patronal para lograr mejoras reales», han ido diciendo. En su opinión, las medidas planteadas por la patronal «resultan claramente insuficientes» ya que no recogen ninguna de las propuestas de los sindicatos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  4. 4 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  5. 5 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  10. 10 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nueva concentración del sector de residencias

Nueva concentración del sector de residencias