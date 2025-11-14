Nueva concentración del sector de residencias Los sindicatos negociadores del convenio regional de residencias y centros de día para mayores llevan varias semanas manifestándose

La concentración de ayer fue en la avenida de Madrid, de Logroño.

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:29 | Actualizado 21:52h.

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día –CC OO, CSIF, UGT y USO– volvieron a concentrarse este viernes para exigir a la patronal del sector un convenio justo para los trabajadores. La cita fue en la residencia Santa Cruz, en la avenida de Madrid, 182.

Los sindicatos negociadores del convenio regional de residencias y centros de día para mayores llevan varias semanas manifestándose «ante la negativa de la patronal para lograr mejoras reales», han ido diciendo. En su opinión, las medidas planteadas por la patronal «resultan claramente insuficientes» ya que no recogen ninguna de las propuestas de los sindicatos.