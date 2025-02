Las noticias imprescindibles del día

Jueves, 20 de febrero 2025, 20:44 Comenta Compartir

1 La Audiencia de La Rioja sentará en el banquillo a un hombre por prostituir a una menor tutelada

En 2020, otra joven residente en un piso de acogida fue investigada por supuestamente proponer a una compañera mantener relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero

2 Rubiales, condenado a una multa de 10.800 euros por el beso a Jenni Hermoso

El juez sentencia que el expresidente de la FEF, que recurrirá el fallo, cometió un delito de agresión sexual tras dar «plena credibilidad» a la jugadora y absuelve a los cuatro acusados por coacciones

3 Ingresan en prisión por asesinato tres de los cinco detenidos el lunes en Haro

Los arrestados están presuntamente relacionados con la muerte de un hombre de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de septiembre de 2024 en su domicilio de la calle Italia

4 Asesinan de un disparo al exalcalde de Gandía Arturo Torró tras pinchar una rueda de su coche

La Guardia Civil sospecha que lo vigilaban desde hace días, que lo asaltaron con una cuerda por las marcas que presenta en el cuello y que provocaron la avería en su vehículo para obligarle a detenerse

5 Logroño incrementa su población en casi mil habitantes hasta llegar a los 152.262

La capital de La Rioja, con una edad media de 45 años, crece por tercer año consecutivo tras la pandemia sin llegar todavía a los 152.727 de 2019

6 El juez del Supremo retira el pasaporte a Ábalos y le prohíbe salir del país

El instructor destaca que «persisten los indicios de criminalidad» a pesar de que el exministro insiste en que no cobró mordidas de la trama de Aldama, que no tiene patrimonio oculto y que «cree» no haber estado en los pisos de «señoritas»

7 El acuerdo en Gaza avanza tras la entrega de los cadáveres de cuatro rehenes de Hamás

Kfir tenía nueve meses y Ariel cuatro años, cuando la familia Bibas, incluido su padre Yarden, fue secuestrada en el kibutz Nir Oz

8 El Papa experimenta «una leve mejoría» sin fiebre y parámetros estables

Francisco está retomando el trabajo desde su habitación en la décima planta del hospital Gemelli: lee documentos, escribe y toma notas

