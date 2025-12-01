Las noticias imprescindibles
Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad este lunes
La Rioja
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:46
Logroño
Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética
La Policía Nacional ha precintado este establecimiento, donde su propietaria empleaba procedimientos no aprobados por las autoridades sanitarias
Sucesos
Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
La Guardia Civil persigue durante 6 kilómetros por la N-111 a un conductor, español de 34 años residente en Lardero, que eludió un dispositivo de seguridad
Logroño
La canalización de avenida de la Paz será prioritaria tras los últimos reventones
El deterioro de las tuberías de fibrocemento requiere su sustitución antes de que vuelvan a producirse nuevas roturas
Día Mundial de la Lucha contra el Sida
Un virus oculto tras una barrera de prejuicios
La Comisión Ciudadana Anti Sida de La Rioja aboga por el 'estigma cero' y por nuevos recursos y políticas que mejoren la vida de las personas con VIH
Calendario
Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
El calendario de festivos de 2026 incluye el martes 9 de junio junto a los dos primeros domingos de enero, Jueves Santo, Lunes de Pascua o el sábado 15 de agosto
La Rioja
El auge de la ciberdelincuencia empaña el buen balance de criminalidad
De enero a septiembre el número de delitos cometidos a través de la red aumentaron un 27,7%, impulsados por las estafas informáticas
Parlamento de La Rioja
324 alumnos riojanos conmemoran los 47 años de la Constitución Española
La cita, que ha tenido lugar en el Parlamento de La Rioja, ha reunido a 59 colegios de la comunidad para la lectura de sus artículos
Gastronomía
En las nubes, Iturbe y Vinum Vita, nuevos 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol en La Rioja
Los establecimientos de Logroño y Haro han sido reconocidos en una edición en la que se incluyen conventos por primera vez
Vizcaya
Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
El viajero, un jubilado de Hamburgo que regresaba a casa con su hija procedente de Gran Canaria, ha muerto por un ataque cardíaco
Juan Carlos I reivindica en un vídeo su papel en la Transición y pide apoyo para su hijo
El rey emérito, que fue excluido de los actos por el 50 aniversario de la Monarquía, difunde un mensaje dirigido a los jóvenes a dos días de que se publiquen en España sus controvertidas memorias
El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
El padre de una de las adolescentes que apareció muerta en el parque de la Concordia niega que ella sufriera acoso
Macron respalda a Zelenski y defiende que «solo Ucrania puede decidir sobre sus fronteras»
El presidente ucraniano se reúne en París con su homólogo francés en medio de unas negociaciones de paz en las que Kiev hace frente a una fuerte presión y los dirigentes europeos ejercen un papel secundario
