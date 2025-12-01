Las noticias imprescindibles Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad este lunes

La Rioja Lunes, 1 de diciembre 2025

Logroño Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética

La Policía Nacional ha precintado este establecimiento, donde su propietaria empleaba procedimientos no aprobados por las autoridades sanitarias

Sucesos Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda

La Guardia Civil persigue durante 6 kilómetros por la N-111 a un conductor, español de 34 años residente en Lardero, que eludió un dispositivo de seguridad

Logroño La canalización de avenida de la Paz será prioritaria tras los últimos reventones

El deterioro de las tuberías de fibrocemento requiere su sustitución antes de que vuelvan a producirse nuevas roturas

Día Mundial de la Lucha contra el Sida Un virus oculto tras una barrera de prejuicios

La Comisión Ciudadana Anti Sida de La Rioja aboga por el 'estigma cero' y por nuevos recursos y políticas que mejoren la vida de las personas con VIH

Calendario Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026

El calendario de festivos de 2026 incluye el martes 9 de junio junto a los dos primeros domingos de enero, Jueves Santo, Lunes de Pascua o el sábado 15 de agosto

La Rioja El auge de la ciberdelincuencia empaña el buen balance de criminalidad

De enero a septiembre el número de delitos cometidos a través de la red aumentaron un 27,7%, impulsados por las estafas informáticas

Parlamento de La Rioja 324 alumnos riojanos conmemoran los 47 años de la Constitución Española

La cita, que ha tenido lugar en el Parlamento de La Rioja, ha reunido a 59 colegios de la comunidad para la lectura de sus artículos

Gastronomía En las nubes, Iturbe y Vinum Vita, nuevos 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol en La Rioja

Los establecimientos de Logroño y Haro han sido reconocidos en una edición en la que se incluyen conventos por primera vez

Vizcaya Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

El viajero, un jubilado de Hamburgo que regresaba a casa con su hija procedente de Gran Canaria, ha muerto por un ataque cardíaco

Juan Carlos I reivindica en un vídeo su papel en la Transición y pide apoyo para su hijo

El rey emérito, que fue excluido de los actos por el 50 aniversario de la Monarquía, difunde un mensaje dirigido a los jóvenes a dos días de que se publiquen en España sus controvertidas memorias

El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

El padre de una de las adolescentes que apareció muerta en el parque de la Concordia niega que ella sufriera acoso

Macron respalda a Zelenski y defiende que «solo Ucrania puede decidir sobre sus fronteras»

El presidente ucraniano se reúne en París con su homólogo francés en medio de unas negociaciones de paz en las que Kiev hace frente a una fuerte presión y los dirigentes europeos ejercen un papel secundario

