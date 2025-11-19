Las noticias imprescindibles Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad este miércoles

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:47 Comenta Compartir

Comarcas Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro

La empresa de envases metálicos cuenta con unos 230 empleados.

La Rioja La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR+ al provocar un nuevo cisma

Ampliar

Fausto Cambero, uno de los dos candidatos a la presidencia, se retira, deja vía libre a su rival Rita Beltrán y provoca una cascada de bajas, como la del único alcalde, el de Viniegra de Abajo, y los concejales de Nájera.

Salud «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»

Cuatro pacientes ofrecen una lección de lucha y esperanza, el eje central del congreso que la AECC La Rioja celebró el miércoles en el Cibir con enfermos, familiares, médicos e investigadores.

Dos investigadores del CIBIR desarrollan vacunas contra el cáncer

Tom Raju y Srdan Tadic aportan, en sus tesis, conocimientos científicos de alto valor que podrán contribuir al desarrollo de terapias más eficaces y menos invasivas.

Nacional Cerdán se revuelve ante las «mentiras» pese a salir de la cárcel con más pruebas en contra

Ampliar

El juez le excarcela al ver «mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, pese a los «consistentes indicios» contra él.

Logroño Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros

Ampliar

El Brieva, que cierra a finales de año, ya se anuncia con la opción de adquirir también la vivienda de la planta de arriba.

Prevención Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe

Los ciudadanos interesados en recibir la dosis podrán acudir del 24 al 28 de noviembre al salón de actos del Hospital San Pedro.

Barrios Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea estrenan 33 kilómetros de red ciclopeatonal

La actuación, con una inversión de 405.946,46 euros, parcialmente financiada con fondos europeos, ha habilitado nueve itinerarios, otras tantas zonas estanciales y tres miradores

Sucesos Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño

El valor de los bienes sustraídos alcanza los 7.275 euros, sin contar los daños que causaron.

Comarcas Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días

Ampliar

El fuego se ha repetido este miércoles después de que se produjera el pasado sábado por primera vez en una vivienda deshabitada de la calle San Jaime.

Haro El puente de Briñas se reabre solo al paso de peatones tras su reforma estructural

Una treintena de agricultores de la zona manifestó su malestar con el cierre al paso de los tractores.

Fútbol | Segunda Federación La SDL mantiene vivo el legado de Eduardo Guerra

Ampliar

Jesús Félix Espinosa encabeza una única lista de consenso para presidir el club blanquirrojo desde el sábado.

Culturas Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez estrenan 'Lectopías' en Librería Cerezo

Los autores de la versión teatral de 'El guitón Onofre' (Pepitas) abren nuevo ciclo de 'Lecturas desenfocadas', este jueves a las 19.00 en la céntrica librería logroñesa.

Premios Diseños de vanguardia con patrón riojano

Ampliar

Tras firmar tres colecciones, la logroñesa Claudia Gumiel estrena palmarés con el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores