Las noticias imprescindibles

La Rioja
Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:00
-
Educación
El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros
El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha realizado el anuncio durante el acto de apertura del nuevo curso de la Universidad de La Rioja
-
Polémica
Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
Estas entidades se han preguntado si «puede un neonazi ocuparse de la gestión de los eventos» de las fiestas
-
Viguera
La torre se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
La diócesis riojana anuncia la reconstrucción, que se prevé para antes del 15 de agosto de 2030, con la financiación del Gobierno de La Rioja y, además, la obra incluirá consolidar la iglesia de la Asunción
-
Logroño
El nuevo Parque de Las Tejeras incorpora 13.000 m2 de espacios verdes a Logroño
Se han plantado 110 árboles, entre cedros, moreras, higueras, pinos, melias, olmos, robles y celtis, y además, cuenta con 300 arbustos y plantas aromáticas, lavandas, tomillos, romeros, santolinas, rosas, potinias, entre otras
-
Vino
Riscal pagará 1,60 euros por kilo en las viñas anteriores a 1970 y hasta 3,4 en las 'patas negras'
La bodega de Elciego se desmarca de la atonía de los grandes operadores garantizando al menos un euro a los proveedores de uvas más jóvenes | ASAJA protesta en la sede del Grupo Rioja por los precios bajos marcados por otras compañías
-
Concentración
Los empleados de residencias piden mejoras y claman contra los abusos
Una concentración con apoyo de todos los sindicatos exige a la patronal avances laborales en el convenio que se está negociando
-
Logroño
La videovigilancia inteligente que viene
Prevención de grafitis, comportamientos anómalos, control del tráfico y seguridad, usos para las 21 cámaras con IA que se instalarán en Logroño
-
Apertura del año judicial
El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»
Álvaro García Ortiz comienza su discurso en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, convencido «en la independencia del Poder Judicial» ante su próximo enjuiciamiento
-
Haro
El ambiente festivo ya recorre las calles
El disparo del cohete en la plaza de la Paz ha iniciado las fiestas en honor a la Virgen de la Vega que continuarán hasta el 9 de septiembre
-
Milagro en Lisboa
El padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
Las autoridades portuguesas han identificado a personas de ocho nacionalidades entre los 16 fallecidos
-
Carta abierta
La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
Maribel Vilaplana explica en una carta lo que sucedió aquel día y sus consecuencias posteriores
-
Genocidio en Gaza
Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda «al odio y a la intimidación»
El primer ministro del país hebreo ha alabado el «gran trabajo» de la escuadra en la ronda
-
Previa SDL-Eibar B
Cantabrana: «Si enganchamos al aficionado será un año bonito e ilusionante»
La SD Logroñés inicia el curso el domingo (17.00 horas) en casa ante el Eibar B con la idea de ser un equipo «reconocible»
