Las noticias imprescindibles

La Rioja
Martes, 2 de septiembre 2025, 21:00
Economía
La condonación de la deuda de 448 millones de La Rioja: cómo se ha calculado y cómo se tramita
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su plan para la quita de la deuda a las comunidades, que «beneficiará a todas las comunidades»
Campo
Las granizadas de la última semana han afectado al menos a 900 hectáreas en La Rioja
La mayoría de los partes remitidos a Agroseguro corresponden a explotaciones de viñedo, a las que se suma «alguna de olivo y almendro»
Logroño
Logroño aspira a mejorar sus luces de Navidad con una inversión de 163.000 euros más al año
El Ayuntamiento licita un nuevo contrato por 726.000 euros durante dos campañas frente a los 800.000 gastados en las cuatro últimas
Guardia Civil
Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 10 en relación a estas estafas, que se cometían siguiendo el método BEC
Campo
Las bomberas imbatibles que comen 2,5 kilos de maleza al día
Los ganaderos inciden en la importancia del sector para ayudar con sus animales a «desbrozar» los montes y con ello reducir el preocupante material combustible
Logroño
El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
La Mesa de Contratación valora «una programación variada, inclusiva, dinámica y participativa que favorece la convivencia intergeneracional»
Sucesos
Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
El animal, al que dejaron en el camino de la Magdalena, falleció por extrema deshidratación
La Rioja
Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
Rafael Tapia critica que se incumple la normativa de protección de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, mientras el Gobierno regional asegura contar con «informes favorables»
La Rioja
Los servicios y la industria hacen que el desempleo suba en La Rioja por segundo mes consecutivo
La cifra de personas inscritas en las Oficinas de Empleo asciende en 34, hasta las 12.171
España
Puigdemont, tras la reunión con Illa: «No vivimos en situación de normalidad democrática»
El presidente de Cataluña y el líder de Junts se reúnen en Bruselas sin banderas, con la mirada puesta en la amnistía y allanan un encuentro con Sánchez
Ciclismo
Vine se adueña del territorio del Movistar y Vingegaard toma el mando de La Vuelta
Pablo Castrillo y Javi Romo caen con honor en la fuga de la etapa navarra, en la que Almeida ataca dos veces y el danés y Pidcock resisten
