Las noticias imprescindibles

Economía La condonación de la deuda de 448 millones de La Rioja: cómo se ha calculado y cómo se tramita

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su plan para la quita de la deuda a las comunidades, que «beneficiará a todas las comunidades»

Campo Las granizadas de la última semana han afectado al menos a 900 hectáreas en La Rioja

La mayoría de los partes remitidos a Agroseguro corresponden a explotaciones de viñedo, a las que se suma «alguna de olivo y almendro»

Logroño Logroño aspira a mejorar sus luces de Navidad con una inversión de 163.000 euros más al año

El Ayuntamiento licita un nuevo contrato por 726.000 euros durante dos campañas frente a los 800.000 gastados en las cuatro últimas

Guardia Civil Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano

En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 10 en relación a estas estafas, que se cometían siguiendo el método BEC

Campo Las bomberas imbatibles que comen 2,5 kilos de maleza al día

Los ganaderos inciden en la importancia del sector para ayudar con sus animales a «desbrozar» los montes y con ello reducir el preocupante material combustible

Logroño El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo

La Mesa de Contratación valora «una programación variada, inclusiva, dinámica y participativa que favorece la convivencia intergeneracional»

Sucesos Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió

El animal, al que dejaron en el camino de la Magdalena, falleció por extrema deshidratación

La Rioja Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla

Rafael Tapia critica que se incumple la normativa de protección de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, mientras el Gobierno regional asegura contar con «informes favorables»

La Rioja Los servicios y la industria hacen que el desempleo suba en La Rioja por segundo mes consecutivo

La cifra de personas inscritas en las Oficinas de Empleo asciende en 34, hasta las 12.171

España Puigdemont, tras la reunión con Illa: «No vivimos en situación de normalidad democrática»

El presidente de Cataluña y el líder de Junts se reúnen en Bruselas sin banderas, con la mirada puesta en la amnistía y allanan un encuentro con Sánchez

Ciclismo Vine se adueña del territorio del Movistar y Vingegaard toma el mando de La Vuelta

Pablo Castrillo y Javi Romo caen con honor en la fuga de la etapa navarra, en la que Almeida ataca dos veces y el danés y Pidcock resisten

