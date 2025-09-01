Las noticias imprescindibles Estas son las noticias que han marcado la actualidad de este lunes

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:00

Polémica El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios

El gobierno municipal, «consciente» de las quejas por ruido en distintos barrios de Logroño, estudiará medidas para reducir molestias en futuros eventos en el aparcamiento

La Rioja Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar

El presidente regional asegura que en infraestructuras, especialmente ferroviarias, La Rioja es «una isla» y «el hazmerreír de España»

Sucesos Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra

El suceso se produjo en el quiosco del paseo del Mercadal, en pleno centro de la localidad, tras el Entierro de la Cuba

Operativo Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja

La Guardia Civil encontró en su vehículo diversos artículos, entre ellos una freidora de aire, batidoras en su caja original, utensilios de cocina, un ventilador y varias camisetas

Calahorra Así estaba el kebab cerrado por suciedadAsí estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad

El local ha sido clausurado por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Cohete La fiesta estalla en Pradejón

El chupinazo y el desfile de carrozas han dado paso a una semana de celebraciones en honor a San Antonio en el municipio riojabajeño

Medidas Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático

El presidente del Gobierno cifra en 20.000 las muertes provocadas en los últimos años por eventos extremos y en 32.000 millones de euros las pérdidas económicas

España Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida

Dos encapuchados agreden a varios migrantes después de que se conociera la denuncia de la adolescente

Pelota Así será la feria de San Mateo: Zabala entra directo, Darío y Salaverri jugarán la previa

El logroñés estará en el grupo A con Zabaleta, el de Ezcaray jugará con Rezusta y el de Fuenmayor, con Artola. La pareja Altuna-Ezkurdia, la gran novedad

La Vuelta El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

El equipo de Pogacar justifica la decisión, de mutuo acuerdo, «tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo». El alicantino acabará la temporada y fichará por el Lidl-Trek.

