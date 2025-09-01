Las noticias imprescindibles
Estas son las noticias que han marcado la actualidad de este lunes
La Rioja
Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:00
-
Polémica
El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
El gobierno municipal, «consciente» de las quejas por ruido en distintos barrios de Logroño, estudiará medidas para reducir molestias en futuros eventos en el aparcamiento
-
La Rioja
Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
El presidente regional asegura que en infraestructuras, especialmente ferroviarias, La Rioja es «una isla» y «el hazmerreír de España»
-
Sucesos
Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
El suceso se produjo en el quiosco del paseo del Mercadal, en pleno centro de la localidad, tras el Entierro de la Cuba
-
Operativo
Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
La Guardia Civil encontró en su vehículo diversos artículos, entre ellos una freidora de aire, batidoras en su caja original, utensilios de cocina, un ventilador y varias camisetas
-
Calahorra
Así estaba el kebab cerrado por suciedadAsí estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
El local ha sido clausurado por incumplir las medidas higiénico-sanitarias
-
Cohete
La fiesta estalla en Pradejón
El chupinazo y el desfile de carrozas han dado paso a una semana de celebraciones en honor a San Antonio en el municipio riojabajeño
-
Medidas
Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático
El presidente del Gobierno cifra en 20.000 las muertes provocadas en los últimos años por eventos extremos y en 32.000 millones de euros las pérdidas económicas
-
España
Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida
Dos encapuchados agreden a varios migrantes después de que se conociera la denuncia de la adolescente
-
Pelota
Así será la feria de San Mateo: Zabala entra directo, Darío y Salaverri jugarán la previa
El logroñés estará en el grupo A con Zabaleta, el de Ezcaray jugará con Rezusta y el de Fuenmayor, con Artola. La pareja Altuna-Ezkurdia, la gran novedad
-
La Vuelta
El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
El equipo de Pogacar justifica la decisión, de mutuo acuerdo, «tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo». El alicantino acabará la temporada y fichará por el Lidl-Trek.
Más noticias en www.larioja.com.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.