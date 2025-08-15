Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad del viernes

La Rioja Viernes, 15 de agosto 2025, 21:25

Accidente de tráfico Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro

El suceso ha tenido lugar sobre las 7.35 horas de este viernes en la carretera LR-289 y la víctima era vecina de Las Casas de Rincón de Olivedo

Salud Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano

La paciente, de 45 años, se sometió a una cirugía para extirparle un mioma en el hospital San Pedro y salió con lesiones en la uretra

Fuego El incendio de Mansilla se reactiva

Horas después de declararse extinguido, la cumbre del pico Sanchón ha vuelto a dar señales de fuego

El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»

La depreciación de la viña hace que el precio del suelo agrícola en La Rioja baje, al revés que en el resto de España

España en llamas El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León

Situación crítica en toda Castilla y León con 23 incendios activos, 11 en nivel 2 mientras en Extremadura

Prevención Qué no puedes hacer esta ola de calor para evitar incendios

Gobierno de La Rioja y Delegación de Gobierno recomiendan extremar las precauciones durante estas jornadas de ola de calor

El tiempo Haro roza los 40 grados en una tarde sofocante

Ninguna localidad se escapa de la chicharrina, con valores muy altos en todas las zonas de La Rioja

Tribunales Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina

El procesado y su víctima constituyeron una comunidad de bienes para la explotación agrícola y con ese fin abrieron una cuenta en principio conjunta, aunque sólo cuatro meses después el acusado figuraba como autorizado

Logroño Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio

La asociación vecinal pide que se escuchen las necesidades de los ciudadanos antes de proyectar las inversiones

Alfaro La sencilla transmisión de una identidad

Los niños fueron los protagonistas del segundo día de fiestas patronales, que colocaron el primer pañuelillo a 113 nacidos en 2024

Fallecimiento Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando

Mundo El mundo pendiente de la cita hoy en Alaska entre Trump y Putin con la paz en Ucrania en juego

El presidente de EE UU tratará de acordar con el líder del Kremlin un segundo encuentro en el que ya esté Zelenski

Fútbol El Madrid ya entrena al completo

Xabi Alonso puede contar con Franco Mastantuono una vez cumplida su mayoría de edad, a la espera de recuperar a los lesionados

Fútbol El Barça inicia la defensa del título pendiente de las inscripciones

Flick asegura no estar contento y Joan García y Rashford viajan a Mallorca a la espera de que se resuelva su situación

