Las noticias imprescindibles

La Rioja
Viernes, 15 de agosto 2025, 21:25
Accidente de tráfico
Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
El suceso ha tenido lugar sobre las 7.35 horas de este viernes en la carretera LR-289 y la víctima era vecina de Las Casas de Rincón de Olivedo
Salud
Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
La paciente, de 45 años, se sometió a una cirugía para extirparle un mioma en el hospital San Pedro y salió con lesiones en la uretra
Fuego
El incendio de Mansilla se reactiva
Horas después de declararse extinguido, la cumbre del pico Sanchón ha vuelto a dar señales de fuego
El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
La depreciación de la viña hace que el precio del suelo agrícola en La Rioja baje, al revés que en el resto de España
España en llamas
El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León
Situación crítica en toda Castilla y León con 23 incendios activos, 11 en nivel 2 mientras en Extremadura
Prevención
Qué no puedes hacer esta ola de calor para evitar incendios
Gobierno de La Rioja y Delegación de Gobierno recomiendan extremar las precauciones durante estas jornadas de ola de calor
El tiempo
Haro roza los 40 grados en una tarde sofocante
Ninguna localidad se escapa de la chicharrina, con valores muy altos en todas las zonas de La Rioja
Tribunales
Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina
El procesado y su víctima constituyeron una comunidad de bienes para la explotación agrícola y con ese fin abrieron una cuenta en principio conjunta, aunque sólo cuatro meses después el acusado figuraba como autorizado
Logroño
Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio
La asociación vecinal pide que se escuchen las necesidades de los ciudadanos antes de proyectar las inversiones
Alfaro
La sencilla transmisión de una identidad
Los niños fueron los protagonistas del segundo día de fiestas patronales, que colocaron el primer pañuelillo a 113 nacidos en 2024
Fallecimiento
Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando
Mundo
El mundo pendiente de la cita hoy en Alaska entre Trump y Putin con la paz en Ucrania en juego
El presidente de EE UU tratará de acordar con el líder del Kremlin un segundo encuentro en el que ya esté Zelenski
Fútbol
El Madrid ya entrena al completo
Xabi Alonso puede contar con Franco Mastantuono una vez cumplida su mayoría de edad, a la espera de recuperar a los lesionados
Fútbol
El Barça inicia la defensa del título pendiente de las inscripciones
Flick asegura no estar contento y Joan García y Rashford viajan a Mallorca a la espera de que se resuelva su situación
