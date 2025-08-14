Las noticias imprescindibles
Estas son las noticias que han marcado la actualidad de este jueves
La Rioja
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:57
Incendios
El calor que obliga a vigilar el fuego
La Rioja se enfrenta a otra ola de calor que conlleva restricciones, no siempre conocidas ni respetadas, y toma medidas para atajar riesgos
La amenaza de los 40 grados regresa a La Rioja
La Aemet prevé un tórrido puente de agosto en la comunidad autónoma, con elevados registros tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas
España arde
El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
Las primeras estimaciones de la superficie quemada se cifran en 37.000 hectáreas calcinadas en un fuego que se inició el domingo en Molezuelas y saltó el lunes a la comarca de la Valdería
Jaime Aparicio, tercera víctima mortal en España por los incendios forestales
Uno de los heridos que permanecía ingresado en estado crítico se ha convertido en el segundo fallecido en León
Incendios
El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España
Las comunidades autónomas también tratan de contribuir con medios aéreos y terrestres
Alfaro
Cohete: la feliz transformación del blanco al tinto
Miles de alfareños y visitantes reciben con jolgorio y alegría en la plaza de España el inicio de las fiestas patronales
Vino
Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
La bodega decide adelantar la recogida de su tempranillo blanco por el apretón del calor y confirma sospechas: muy, muy, poca uva
Vino
Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
El Gobierno regional repartirá 4,5 millones de euros entre los beneficiarios que no pudieron acceder a la vendimia en verde | Las ayudas, que superan en 70.000 euros a las del pasado ejercicio, afectan a una superficie total de 1.178 hectáreas
Ayudas
El Gobierno sube el límite de renta para obtener bonificaciones en los autobuses riojanos
La medida afecta a los mayores de 65 años y también a las personas con discapacidad, para qauienes se rebaja el mínimo grado hasta el 33%
Logroño
El Ayuntamiento vuelve a limpiar grafitis en el casco antiguo
Operarios de la UTE Logroño Limpio han retirado este jueves unas pintadas en la calle El Carmen
Premio
El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño
La mayor parte de los boletos premiados en el sorteo del miércoles se vendieron en Granada
Economía
Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
El riojano vendía en un puesto ambulante cercano a La Roda (Albacete)
Mundo
Tensión en las calles de Washington por el despliegue de la Guardia Nacional
La orden de Trump genera manifestaciones y enfrentamientos con los uniformados en la capital, donde defienden que «la seguridad se gana, no se impone mediante la intimidación»
Mundo
Los ultras del Gobierno de Israel desafían a Occidente con nuevos asentamientos
El ministro Smotrich anuncia la construcción de 3.400 nuevas casas para partir Cisjordania en dos y hacer imposible el Estado palestino
Cultura
Los diez magníficos de Platea para el Bretón
Gracias al Programa Estatal de Artes Escénicas, el teatro logroñés ha programado hasta abril de 2026 espectáculos como 'Todos pájaros' y 'Farra', la danza de Manuel Liñán, la música de Orthemis Orchestra o el circo Chicharrón
Atletismo
Así será la Carrera Tres Parques 2025: vuelta a los orígenes
La prueba vuelve a recorrer los parques logroñeses de La Ribera, el Ebro y el Iregua
