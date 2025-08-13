Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:58

  1. La Rioja

    Los fuegos del martes arrasaron la misma superficie que todos los incendios de 2024

Mansilla, Fonzaleche y Gimileo recuperan la tranquilidad tras una jornada marcada por el calor, las tormentas, las llamas y el miedo

  1. El voluntario fallecido en el incendio de León, un joven de 35 años amante del motor

Abel Ramos perdió la vida en la tarde del martes, 12 de agosto, al combatir el incendio forestal que azota la comarca de la Valdería

  1. Palestina y La Rioja unidas por la voz de un periodista gazatí

El fotógrafo Khaled Abu Huwaishel mantiene contacto directo con 'De Gaza al mundo', un canal de Telegram impulsado por una activista riojana

  1. Operativo

    La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal

Los animales eran transportados sin ningún control sanitario para ser vendidos en Albacete

  1. Logroño

    Una mancha en medio de la piscina

Desagradable hallazgo. La aparición de heces en el vano principal de Las Norias obligó el sábado a acotar y limpiar la zona afectada

  1. Sucesos

    Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco

Se encontraba a unos setenta metros sujetando al animal

  1. Logroño

    La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé

El Ayuntamiento de Logroño y la compañía Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. acuerdan en un convenio que se firmará próximamente la cesión del primer piso del espacio destinado a 'coworking'

  1. Sucesos

    Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor

Lo apalearon, amenazaron y dañaron su vehículo por un incidente de tráfico

  1. Deportes

    Saúl Garrido, de Calahorra a los Patriots

El futbolista se incorpora el viernes al equipo de la Universidad de Texas en Tyler con una beca deportiva y de estudios

  1. Ciclismo

    El niño calceatense que triunfa en bike trial

Oier Sánchez, de apenas nueve años, ha logrado proclamarse subcampeón del mundo individual y primero por equipos

