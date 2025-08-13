Las noticias imprescindibles
Estos son los temas que han marcado la jornada
La Rioja
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:58
-
La Rioja
Los fuegos del martes arrasaron la misma superficie que todos los incendios de 2024
Mansilla, Fonzaleche y Gimileo recuperan la tranquilidad tras una jornada marcada por el calor, las tormentas, las llamas y el miedo
-
El voluntario fallecido en el incendio de León, un joven de 35 años amante del motor
Abel Ramos perdió la vida en la tarde del martes, 12 de agosto, al combatir el incendio forestal que azota la comarca de la Valdería
-
Palestina y La Rioja unidas por la voz de un periodista gazatí
El fotógrafo Khaled Abu Huwaishel mantiene contacto directo con 'De Gaza al mundo', un canal de Telegram impulsado por una activista riojana
-
Operativo
La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
Los animales eran transportados sin ningún control sanitario para ser vendidos en Albacete
-
Logroño
Una mancha en medio de la piscina
Desagradable hallazgo. La aparición de heces en el vano principal de Las Norias obligó el sábado a acotar y limpiar la zona afectada
-
Sucesos
Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
Se encontraba a unos setenta metros sujetando al animal
-
Logroño
La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
El Ayuntamiento de Logroño y la compañía Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. acuerdan en un convenio que se firmará próximamente la cesión del primer piso del espacio destinado a 'coworking'
-
Sucesos
Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
Lo apalearon, amenazaron y dañaron su vehículo por un incidente de tráfico
-
Deportes
Saúl Garrido, de Calahorra a los Patriots
El futbolista se incorpora el viernes al equipo de la Universidad de Texas en Tyler con una beca deportiva y de estudios
-
Ciclismo
El niño calceatense que triunfa en bike trial
Oier Sánchez, de apenas nueve años, ha logrado proclamarse subcampeón del mundo individual y primero por equipos
