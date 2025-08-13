Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la jornada

La Rioja Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:58

La Rioja Los fuegos del martes arrasaron la misma superficie que todos los incendios de 2024

Mansilla, Fonzaleche y Gimileo recuperan la tranquilidad tras una jornada marcada por el calor, las tormentas, las llamas y el miedo

El voluntario fallecido en el incendio de León, un joven de 35 años amante del motor

Abel Ramos perdió la vida en la tarde del martes, 12 de agosto, al combatir el incendio forestal que azota la comarca de la Valdería

Palestina y La Rioja unidas por la voz de un periodista gazatí

El fotógrafo Khaled Abu Huwaishel mantiene contacto directo con 'De Gaza al mundo', un canal de Telegram impulsado por una activista riojana

Operativo La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal

Los animales eran transportados sin ningún control sanitario para ser vendidos en Albacete

Logroño Una mancha en medio de la piscina

Desagradable hallazgo. La aparición de heces en el vano principal de Las Norias obligó el sábado a acotar y limpiar la zona afectada

Sucesos Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco

Se encontraba a unos setenta metros sujetando al animal

Logroño La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé

El Ayuntamiento de Logroño y la compañía Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. acuerdan en un convenio que se firmará próximamente la cesión del primer piso del espacio destinado a 'coworking'

Sucesos Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor

Lo apalearon, amenazaron y dañaron su vehículo por un incidente de tráfico

Deportes Saúl Garrido, de Calahorra a los Patriots

El futbolista se incorpora el viernes al equipo de la Universidad de Texas en Tyler con una beca deportiva y de estudios

Ciclismo El niño calceatense que triunfa en bike trial

Oier Sánchez, de apenas nueve años, ha logrado proclamarse subcampeón del mundo individual y primero por equipos