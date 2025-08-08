Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad de este viernes

La Rioja Viernes, 8 de agosto 2025, 21:06

El tiempo Los termómetros riojanos siguen al alza a la espera de los días más tórridos de la ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el lunes como la jornada más extrema de un episodio de altas temperaturas que este viernes ha dejado máximas de más de 38 grados

Asesinato de Guillermo Castillo El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita

Los dos hombres declarados culpables por el asesinato de Guillermo Castillo fueron condenados a 27 años de cárcel cada uno

Fiestas Ezcaray entra en ebullición para honrar a San Lorenzo

Con el disparo del cohete, realizado por Javier Cerezo, comienzan unas jornadas festivas que concluirán el próximo 15 de agosto

Vino Abel Torres defiende una orden de arranque de viñedo en la DOCa Rioja

El director general de Viñedos de Aldeanueva de Ebro considera que el objetivo de la propuesta es «poder tomar medidas estructurales y no coyunturales, como la que se ha tenido de vendimia en verde»

Fuego El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»

El fuego ha afectado «a una zona muy delimitada» cercana al núcleo urbano de la localidad riojana

Logroño El verano que une generaciones

El programa 'Despierta con Logroño Acompaña' reúne a niños y personas mayores con actividades en distintas plazas de la ciudad

Calahorra La estación intermodal se abrirá al público en diciembre

La alcaldesa ha explicado que las obras están ya finalizadas, a falta de la plantación del arbolado que se realizará en noviembre

Polémica Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»

El líder de Vox alerta de que «estamos ante la amenaza real de una ideología extremista» | El Gobierno insta al Ayuntamiento a dar marcha atrás y se abre a llevar el caso a la Fiscalía

Valencia El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Los bomberos han acudido al domicilio del político José María Ángel

Mundo Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país

La decisión de Netanyahu de ocupar Gaza City genera una cascada de condenas de la comunidad internacional porque extender la guerra solo generará «más sufrimiento», denuncia España

Declaraciones Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»

La actriz y periodista ha narrado este duro episodio de su vida en su recién estrenado pódcast 'No te lo Cayes'

Baile Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante

El espectáculo se celebrará el sábado 6 de septiembre en el Auditorio de Riojafórum y tendrá un carácter solidario con las asociaciones Vencela y Faro

Pelota Carmelo Loza debutará en profesionales en Baños de Río Tobía el 15 de noviembre

El zaguero se suma a un mundo en el que están Darío, Zabala y Salaverri como representantes riojanos

