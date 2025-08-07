Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad de este jueves

Economía La Rioja entra en la era de los aranceles con Estados Unidos como sexto cliente mundial

De enero a mayo de 2025, las exportaciones riojanas hacia Estados Unidos, dominadas por el vino, superaron los 43 millones de euros

El tiempo La ola de calor renace con fuerza en La Rioja

Las máximas han ascendido este jueves cinco grados respecto a la jornada previa, a la espera de que sigan subiendo en los próximos días

Toros La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín

Morante de la Puebla, Roca Rey y Talavante forman parte de unos carteles con doble presencia riojana: Diego Urdiales y Fabio Jiménez

Sucesos Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón

El agricultor tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital San Pedro tras sufrir heridas y perder mucha sangre

Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja

Los menores de 25 años que residan en pueblos con menos de 500 habitantes podrán adquirir el nuevo carné Rioja Joven Rural

Demografía La Rioja más poblada: ya somos 328.313 habitantes

La comunidad tiene censadas 2.983 personas más que el 1 de julio del año pasado

Sucesos Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga

Al conductor acumulaba antecedentes por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de estupefacientes

Caso Begoña Gómez Arsys confirma que la web del 'software' de la Complutense pertenecía a Begoña Gómez

La empresa riojana, a petición del juez, ha explicado que nada tiene que ver en la creación de la cátedra por la que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez

Polémica Vox avisa de que está dispuesto a llevar iniciativas similares a la de Jumilla a otros municipios de la Región de Murcia

Según la formación liderada por José Ángel Antelo, lo harán cuando consideren «que proceda» llevar a cabo mociones para «la defensa y protección de las tradiciones y costumbres del pueblo español»

Mundo Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania

El lugar del encuentro es una incógnita aunque el jefe del Kremlin, con una orden de arresto internacional, apuesta por Emiratos Árabes

Música Sierra Sonora da comienzo a su edición más potente

Alice Wonder (que sustituye a Rita Payés) y Elena Aranoa abren el festival de Viniegra de Abajo, con catorce conciertos en cuatro días

