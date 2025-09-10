LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

Las noticias del día

Estas son las informaciones más relevantes de la jornada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:35

  1. Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales

Los diecinueve IES de La Rioja optan por regulaciones que van de la prohibición total a la protección expresa del 'hiyab'.

  1. Los diputados regionales podrán seguir aparcando gratis junto a hemiciclo

El Parlamento vuelve a licitar el alquiler de 33 plazas de garaje para sus señorías durante cinco años y un coste total de 142.000 euros

  1. San Mateo ya está aquí: estos son todos los actos del programa

Consulta, día a día, los conciertos, eventos, actividades, degustaciones y actos de las fiestas de Logroño

  1. Mapa: por dónde se podrá acceder al cohete de San Mateo y por dónde estará prohibido

El sábado se podrá entrar a la plaza del Ayuntamiento por las calles Obispo Bustamante, Tricio, avenida de Colón, avenida de la Paz, Escuelas Pías, Doce Ligero y Paseo de la Constitución, mientras que la avenida de la Paz con Juan XXIII por la zona de la Esdir será solo de salida

  1. El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO

La Junta de Gobierno Local aprueba la enajenación de dos solares en Calleja Vieja y otro en Pedregales que se suman a los tres de Portillejo, Fardachón y La Cava para 68 viviendas protegidas

  1. Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas

La ganadera Sara de la Osa, vecina de Nieva en Cameros, ha denunciado que su explotación Campastros, ubicada en la Sierra de Moncalvillo, en la linde con Anguiano, ha vuelto a sufrir ataques mortales de lobo contra su rebaño de ovejas.

  1. El nuevo primer ministro de Francia promete «una ruptura» respecto a Bayrou

El joven Sébastien Lecornu defiende que hace falta «ser más serios» a la hora de negociar con las oposiciones durante el acto de toma de posesión

  1. Marte vuelve a dar señales de vida

Una muestra de una roca obtenida por Perseverance desvela estructuras que podrían haber sido formadas por bacterias hace miles de millones de años

