NOTAS MERIDIANAS

En los años 80 tuvimos oportunidad de diseñar viñedo en un cortijo y para llevarlo a la práctica conectamos al administrador con una cuadrilla de agricultores de San Asensio. Puestos de acuerdo, realizaron su trabajo pero detectamos que los obreros del cortijo se extrañaron de ver unos agricultores como los riojanos... ¿Tienen viñas?, ¿tienen coche? ¿pueden cazar libremente?...etc. Era el choque de dos mundos laborales y pensamos que el espíritu de la tierra riojana era eso...unidades familiares que, bien administradas, daban para vivir bien. En el tuétano de la tierra estaba saber administrar su riqueza y en Rioja se había hecho bien. Por lo tanto, los que aquí caíamos como técnicos deberíamos mantener estas virtudes y no permitir cambios que pudieran volver a la gente servidumbres. Por eso cada vez que se argumentaba que venía capital del sur a la Rioja, nos echábamos a temblar y estimábamos que la unidad familiar podría zozobrar.

Y cuando el espíritu caciquil, prepotente y omnipotente, nos dijo: «No vamos a consentir que enseñes a agricultores», entonces lo vimos claro y actuamos en conciencia, intentando introducir en la dinámica liberal el concepto de uva de calidad, antes que el de volumen. Si hago uva buena y no me la pagas, tendré que conseguir el valor añadido de crianza y embotellado. Y, por otro lado, si necesito uva de calidad y tú no la haces, tendré que comprar viñedo y hacerla yo. Para todo esto había que tener claro, muy claro, lo que era uva de calidad.

Estas labores eran diferentes a las de laboratorio y experimentación pero eran necesarias para la eficacia.

Años después, recorriendo viñedos catalanes con agricultores riojanos nos tropezamos con Pascal Ribéreau-Gayon y su mujer y al saludo siguió la consideración de nuestra intención de impulsar la vitivinicultura riojana y la conexión europea. Para ellos resultó de interés este afín de enseñanza y conocimiento.

Lo curioso es que este esfuerzo lo realizábamos dentro de situaciones cordiales, sin tensiones sectoriales hasta el punto que lográbamos, a veces, ayuda económica de las bodegas para estas enseñanzas y viajes.