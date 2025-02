Ana García Tartas ha cuidado a los niños del centro de Logroño durante 28 años desde su consulta en el Rodríguez Paterna y lo seguirá ... haciendo en el nuevo emplazamiento de La Villanueva. Ayer, en el primer día del nuevo centro de salud, la pediatra hacía balance de los pros y contras, pero la balanza se decantaba por los primeros. «No soy nada nostálgica. Habrá que hacerse, pero creo que hemos mejorado», explicaba.

Ella decidió hacer un traslado de mínimos («dos cajitas», dice con una sonrisa) para seguir atendiendo a los pequeños y sus familias con la misa cercanía y algunas ventajas. «En el Rodríguez Paterna, Pediatría estaba mal, especialmente porque la sala de espera estaba compartida con extracciones y sin apenas ventilación», recuerda. También tiene anécdotas que demuestran que el traslado era necesario: «Una vez, en medio de una consulta, se nos cayó una pared de azulejos, con el susto consiguiente».

Ahora no hay riesgo de esos incidentes en el ala derecha de la planta baja, donde se encuentran bien acompañadas de grandes dibujos infantiles que dotan a las salas de espera de un aire inconfundible y reconfortantemente infantil. «Tenemos un espacio propio, muy luminoso y cómodo. También he notado mucha diferencia con el material médico, con aparatos nuevos que son una pasada», añade muy satisfecha.

Pero esa 'habitación propia' para Pediatría, que en marzo ampliará su servicio con la incorporación de otra profesional («la conozco, nos llevamos muy bien y creo que es positivo», resalta), también tiene sus inconvenientes. «En el Rodríguez Paterna entrabas y veías a todos, había mucha cercanía. Aquí los espacios son más grandes, entras por tu lado porque Pediatría está un poco aislada y no tienes ese contacto permanente con tus compañeros», analiza con una gotita de añoranza.

El cambio, a pesar de que lo considera «muy positivo», no ha agradado a todos, especialmente a sus pequeños pacientes. «La primera consulta del día ha sido la de una niña que sufre habituales problemas respiratorios y que viene con frecuencia. Me ha dicho que no le gustaba nada, que a ella le parecía mejor el Rodríguez Paterna», comenta entre risas. Ese rechazo acabará cediendo por el peso de las comodidades y la costumbre. «Es normal que los niños, acostumbrados a un sitio, no estén muy convencidos con el traslado porque ellos se sienten cómodos en los lugares que conocen», analiza la pediatra.

Ahora es el momento de comenzar las nuevas rutinas y de emprender un rodaje de varias semanas hasta que La Villanueva, el 17 de marzo, acoja a los recién llegados. Aunque el objetivo de Ana García y de sus compañeros pasa por que el traslado y las nuevas comodidades y servicios no dejen de lado el componente fundamental de la Atención Primaria: la cercanía y el trato familiar con todos los pacientes.