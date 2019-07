El melocotón y la nectarina viven otro año de precios bajos Nectarinas almacenadas en la Cooperativa de Albelda de Iregua. :: MIGUEL HERREROS La fruta de hueso avanza en su campaña con buena calidad pero sin encontrar salida en un mercado ya saturado a estas alturas de verano SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Miércoles, 31 julio 2019, 08:10

El melocotón y la nectarina son dos frutas típicamente veraniegas. Alimentos que pueblan las despensas cuando el calor empieza a hacer su aparición. Pero para cuando estas dos frutas de hueso riojanas llegan encuentran un mercado saturado y que les ha condenado en los últimos tiempos a un declive sostenido, especialmente en el caso del melocotón. La presente campaña está siendo positiva en términos de calidad y desarrollo del cultivo, pero los agricultores no pueden dejar de mirar a un futuro que se observa con pesimismo.

La situación del mercado de estas frutas está marcada por la llegada masiva desde Cataluña y Aragón en fechas más tempranas. El melocotón y la nectarina necesitan en La Rioja más tiempo y cuando comienzan a recogerse los precios ya han caído y el mercado no los demanda. «En este momento no podemos competir. En La Rioja estas frutas de hueso no tienen mucho futuro por ello y tampoco podemos alcanzar las cantidades de otras zonas», comenta Virgilio Ochagavía, gerente de la Cooperativa de Albelda.

LAS CIFRAS 416 hectáreas se dedicaban al melocotón en el 2018 Hace algo más de una década era el doble. 1.670 toneladas de nectarina se produjeron en La Rioja el pasado año en 77 hectáreas de cultivo.

En la cooperativa albeldense tomaron hace tiempo la decisión de cultivar melocotón solamente para industria, siendo el destinado al consumo en fresco algo residual. En el caso de la nectarina, Ochagavía apunta que «se defiende algo mejor», pero tampoco ofrece perspectivas muy halagüeñas. El problema siguen siendo los bajos precios, que se estiman en esta campaña similar a la anterior. En la pasada semana, el precio medio del melocotón en origen en La Rioja fue de 0,35 euros por kilo, mientras que el de la nectarina solamente era cinco céntimos mejor.

En La Rioja la superficie cultivada de melocotonero ha caído a la mitad en poco más de una década hasta las 416 hectáreas actuales, mientras que la nectarina, aunque con cifras más discretas, mantiene una mayor regularidad. La fruta de hueso riojana vive un año «normal» en cuanto a salud y producción, como indican desde la Cooperativa de Albelda, con el único problema del excesivo calor final que aceleró la maduración del fruto.