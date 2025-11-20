Estos son los nombres de moda en los recién nacidos en La Rioja Lucía y Mateo fueron los más elegidos entre los bebés durante 2024

Lucía (con 23 niñas inscritas) y Mateo (con 26 niños registrados) son los nombres preferidos por los riojanos a la hora de elegir cómo a los recién nacidos. Así se desprende del último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece datos sobre cómo se llaman los menores que llegaron al mundo en 2024.

En el ámbito nacional, Sofía y Mateo son los nombres más frecuentes de los bebés el pasado año, que desbancan a Lucía y Hugo, que estaban en el podio de favoritos el año anterior. Los datos publicados revelan que 3.325 niñas nacidas en 2024 se llaman Sofía, seguidas de Lucía (2.830), Martina (2.364), María (2.189), Vega (2.129), Julia (2.071), Olivia (1.896), Valeria (1.792),Mía (1.646) y Emma (1.617).

En cuanto a los niños, Mateo fue el más frecuente (3.289) seguido de Hugo (2.734); Martín (2.693); Leo (2.550); Manuel (2.411); Lucas (2.228); Pablo (2.158); Alejandro (2.136); Enzo (2.028) y Álvaro (1.949), según este listado.

Cabe destacar que algunos nombres retroceden en las preferencias de las familias, ya que Hugo y Lucas bajan posiciones e incluso sale de la lista del 'top 10' Daniel. Para las niñas, el nombre de Lucía pasa a la segunda posición respecto del año pasado, y también descienden Julia, Valeria y Emma. Sale de la lista de los favoritos Paula.

En definitiva, el támdem Lucía y Mateo son los más escogidos en cuatro comunidades, entre las que se encuentran Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León.

En cuanto a la totalidad de la población en España, los nombres más frecuentes son María Carmen y Antonio. El apellido es García, seguido de Rodríguez, González, Fernández y López.

