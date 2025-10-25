Esta noche se cambia la hora: ¿adelantamos o retrasamos el reloj? El cambio al horario de invierno implica que los días serán más cortos

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:32 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

Esta noche toca cambiar la hora: ¿adelantamos o retrasamos el reloj? Con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar durante el invierno, en la madrugada de este domingo (noche del sábado al domingo), a las 03.00 horas, los relojes se retrasarán una hora, regresando a las 02.00 horas.

A partir de mañana, atardecerá más temprano, lo que puede afectar a la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, este ajuste ayuda a reducir el consumo de energía, según los expertos.

En la Unión Europea se votó hace años eliminar el cambio de hora, aunque de momento se ha seguido llevando a cabo. Este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente. Ya por la tarde, desde el organismo europeo han admitido que se estudiará el planteamiento de España.