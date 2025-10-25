LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Esta noche se cambia la hora: ¿adelantamos o retrasamos el reloj?

El cambio al horario de invierno implica que los días serán más cortos

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:32

Esta noche toca cambiar la hora: ¿adelantamos o retrasamos el reloj? Con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar durante el invierno, en la madrugada de este domingo (noche del sábado al domingo), a las 03.00 horas, los relojes se retrasarán una hora, regresando a las 02.00 horas.

A partir de mañana, atardecerá más temprano, lo que puede afectar a la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, este ajuste ayuda a reducir el consumo de energía, según los expertos.

El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

Bruselas estudiará la propuesta española para acabar con el cambio de hora

En la Unión Europea se votó hace años eliminar el cambio de hora, aunque de momento se ha seguido llevando a cabo. Este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente. Ya por la tarde, desde el organismo europeo han admitido que se estudiará el planteamiento de España.

