La Acampada riojana pide que niños palestinos sean atendidos en el San Pedro

La organización pide al gobierno regional que se incorpore a un programa que ya funcionará en País Vasco y Navarra

EFE

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:47

Acampada por Palestina de La Rioja ha reclamado este jueves al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Logroño que se coordinen con el Ejecutivo central para acoger a niños palestinos enfermos y que puedan ser tratados en el Hospital San Pedro de Logroño; y alojar a sus familias en esta comunidad.

En una nota, ha añadido que los Ministerios de Sanidad y de Defensa, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, han organizado la evacuación de niños palestinos enfermos que, por ejemplo, han sido acogidos y tratados en hospitales de varias comunidades autónomas, como Navarra y País Vasco.

Acampada por Palestina de La Rioja ha reclamado al Gobierno riojano que se incorpore a este programa y acoja a niños palestinos enfermos en el Hospital Universitario San Pedro, lo que conllevaría que el Ayuntamiento de Logroño también colabore para acoger a las familias de esos menores en alojamientos adecuados.

Acampada por Palestina realiza «un llamamiento a los sentimientos humanitarios e, incluso, religiosos de nuestros dirigentes para que no desoigan esta razonable petición».

Esta campaña de Navidad de Acampada por Palestina incluye un acto este jueves en la Plaza del Mercado de Logroño, donde se encenderán las luces navideñas de la ciudad; y este viernes en la Plaza del Ayuntamiento, donde está instalado el belén municipal.

