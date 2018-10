«No hay ninguna prueba, y sí muchas dudas y muchas lagunas» Viernes, 19 octubre 2018, 00:14

Ya que le era «imposible» demostrar que su cliente no había cometido los hechos de los que está acusado, el objetivo durante el juicio de Eduardo Ruiz de Erenchun, el abogado defensor, era aportar elementos que generaran al tribunal una duda razonable. Y ayer, en su informe final, así lo aseguró para argumentar su petición de libre absolución. «Hay muchos datos que permiten dudar de algunas cosas, hay muchas lagunas, aspectos difícilmente explicables. Hay muchas dudas (...). Podría llegar a cometerse la injusticia terrible de condenar a un inocente».

Ruiz de Erenchun aseguró que él cree a la víctima, pero estima que lo que el joven cuenta no ocurrió sino que él mismo «llegó a convencerse» de esos hechos tras sufrirlos durante sus «pesadillas horribles» y alucinaciones en las que se le aparecía el acusado. E incluso que su propia familia y los psicólogos que le han tratado le han podido inducir «sin pretenderlo» a creerse los abusos. Es la teoría de 'falsa memoria' defendida por uno de sus peritos. «Ninguno de nosotros sabe lo que pasó», aseguró. Tampoco hay «elementos de corroboración» de la declaración del joven, sino que todos los expertos «dicen lo que Juan cuenta pero no determinan que sea cierto». También apuntó que «no hay ni una sola prueba» que demuestre, no ya los propios abusos, sino que el profesor participara en el acoso escolar que sufrió el joven, le humillara en clase, le mostrara fotos eróticas, o que el estrés postraumático que sufre lo provocaran los supuestos abusos o el ciberbullying. «La acusación tenía que haber demostrado todo eso y no lo ha hecho», valoró.

El acusado, el exprofesor logroñés J.M.M., renunció a su derecho de dirigirse al tribunal al final de la sesión.