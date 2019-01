«No tenían ningún respeto y le trataban como a un criado», dice una trabajadora L.J.R. LOGROÑO. Miércoles, 16 enero 2019, 20:28

La magistrada de lo Social debió respirar cuando los letrados le aseguraron que no pretendían que resolviera el guirigay de Podemos La Rioja. Quizá no aspiraban, siquiera, a que quedara clara la triada de relaciones jurídicas que se articulan entre grupo parlamentario, trabajadores y Podemos. La cuadratura del círculo en versión política. Y después de que testificaran el secretario general de Podemos La Rioja Kiko Garrido, la diputada Natalia Rodríguez y dos de las trabajadoras que también tienen denunciado por acoso al grupo parlamentario, fue aún más complicado abrazar una verdad absoluta. La mejor definición la aportó una de las trabajadoras: «Esto es como una serie de televisión».

Primero porque cuando declaró Ana Carmen Sainz, el nivel de sus recuerdos cayó en picado (sobre todo a preguntas del abogado de Illoro). Negó, eso sí, el acoso; reconoció los expedientes disciplinarios contra ella; y ratificó la necesidad de un despido que desvinculó del nombramiento como coordinador ya que, dijo, ella no se debe a Podemos: «No tengo un mandato imperativo del partido».

Frente a su declaración, el resto de testigos vinieron a describir una situación kafkiana en el grupo parlamentario en el que una de las víctimas preferidas de Cantabrana y Sainz era Illoro. «Se referían a él como puto comunista, rojo de mierda... Le hablaban en un tono despectivo, le gritaban...», explicaba Garrido. En la misma línea, Rodríguez apuntó el baile de relaciones (de amigos íntimos a enemigos acérrimos y viceversa) entre los diputados, las «reuniones clandestinas» en las que los otros diputados le dejaban al margen o las llamadas de la acusada a Illoro a voz en grito. «Ana Carmen me llamaba y cargaba contra él: que no me fiara, que era un trepa... Y eso que tenía media jornada y estaba trabajando todo el día. Le trataban como a una marioneta».

Más gráficas fueron las trabajadoras del grupo parlamentario. «El despido no cuadra con el trabajo que él realizaba», decía una de ellas. «No tenían ningún respeto hacia él, Ana Carmen quería que estuviera 24 horas al día, nos obligaba a trabajar cuando el Parlamento estaba cerrado... Le trataban como si fuera un criado».