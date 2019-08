«Esto no es ningún cheque en blanco» Raquel Romero, el pasado viernes, durante la entrevista en la plaza del Mercado. / Miguel Herreros Raquel Romero | Diputada de Podemos La diputada de Podemos advierte de que su formación «controlará al Ejecutivo» de Concha Andreu desde su puesto en el Consejo de Gobierno | «Nos costó ver la importancia de entrar en el Ejecutivo para desarrollar las políticas progresistas. Luego entendimos que no era solo una cuestión de programa, sino de ejecutar políticas» PÍO GARCÍA Logroño Domingo, 25 agosto 2019, 10:12

Durante los últimos tres meses, Raquel Romero (Logroño, 1982), la única diputada de Podemos, ha protagonizado la actualidad política riojana. Primero con su inicial negativa a propiciar la investidura de Concha Andreu (PSOE) y ahora con la firma final de un pacto que convertirá a la política socialista en presidenta de La Rioja. Durante la entrevista, que tuvo lugar el viernes por la tarde, Romero insistió en que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para no desvelar los nombres de los consejeros «hasta después de la investidura». Respondía así -con cierta sorpresa- a las palabras de Andreu, que unas horas antes, en Onda Cero, había revelado que la futura consejera de Podemos sería o la propia Raquel Romero o Nazaret Martín. Finalmente, el partido morado informó ayer de que será Martín la futura consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.

- ¿Se extralimitó Concha Andreu al desvelar que el nombre de la futura consejera estaba entre usted o Martín?

- No voy a juzgarlo. A veces es difícil escapar de las preguntas de los periodistas.

«Si hubiera algún perfil interesante..., ¿por qué no íbamos a traer a alguien de fuera?»

- ¿Se ha sentido víctima de un pimpampum tras su 'no' inicial?

- No diría que me haya sentido una víctima, porque cuando se tiene una postura y se cree en ella debe mantenerse, pero sí es cierto que desde ciertos sectores no se entendió nuestra posición. Quizá fue error nuestro por no saber comunicar bien las razones por las cuales dijimos 'no' en primera instancia. Se mezclaron muchos asuntos, y algunos de ellos, como la investidura de Pedro Sánchez, no tenían nada que ver con La Rioja. Se ha visto claramente: en cuanto el problema de Madrid desaparece, nos ha costado poco llegar a un acuerdo.

- ¿Esa presión de Madrid fue solo para el PSOE o también para Podemos?

- Nosotros no hemos sentido esa influencia. Sabíamos que nos estaba mirando la gente, pero desde nuestra organización nos transmitieron su absoluta confianza para llevar a cabo las negociaciones. Entendían que quisiéramos entrar en el Gobierno.

- Sin embargo, en los días inmediatamente posteriores al 26-M, usted dijo que su apoyo no iba a depender de su entrada en el Gobierno. ¿Por qué cambió de opinión?

- Ahí pecamos un poco de ingenuos. Nos costó ver la importancia de entrar en el Ejecutivo para desarrollar las políticas progresistas. Luego entendimos que no era solo una cuestión de programa, sino de ejecutar políticas.

- ¿Por qué tuvo que venir gente de Castilla-La Mancha a negociar el pacto? ¿No se veían ustedes capaces o temían que el PSOE les tendiese alguna trampa?

- La negociación es una profesión. Hay gente que trabaja en esto, que estudia para esto. Por eso existen los negociadores. Nosotros entendimos que a la hora de hacer una negociación a la que jamás nos habíamos enfrentado, y en la que hablábamos de cosas tan importantes, podíamos tener ayuda de otros compañeros y compañeras que habían pasado por la misma experiencia. El hecho de que hayamos llegado al final a un acuerdo demuestra que estábamos en lo cierto.

«La negociación es una profesión. Hay gente que trabaja en esto, que estudia para esto. Por eso existen los negociadores»

- Podemos tampoco ha gestionado nunca un organismo público. ¿Recurrirá también a gente de fuera para su consejería?

- Si hubiera algún perfil de fuera interesante, por sus conocimientos o experiencia, no tendría que haber ningún problema. Todos los gobiernos, incluso los del PP, han contado con personas que no han nacido aquí. La Rioja siempre ha sido una tierra abierta, un cruce de caminos... Y si pueden venir a aportar valor añadido al trabajo en las instituciones, ¿por qué no?

- ¿Podemos se limitará a gestionar la Consejería de Participación o tendrá voz y capacidad de intervención en los demás departamentos?

- Todos los consejeros y consejeras forman parte del Consejo de Gobierno, en el que se debaten y se votan propuestas de todas las consejerías. Nosotros participaremos ahí en igualdad de condiciones con las demás.

- La coalición Unidas Podemos apenas ha sobrevivido una semana después de las elecciones. ¿Por qué es tan difícil que la izquierda se mantenga unida? ¿Es cuestión de egos?

- No; creo que a veces se entienden las posiciones de manera maximalista. Yo soy contraria a eso: nos tendríamos que entender porque, aunque no pensamos en todo igual, tenemos objetivos comunes. Creo que Izquierda Unida se ha equivocado mucho al romper la coalición. Podíamos haber creado algo muy bonito, pero IU ha decidido unilateralmente tomar estas posturas maximalistas.

- ¿Y no se podría recomponer esa unión?

- Todo se puede recomponer en esta vida.

- El acuerdo programático es tajante a la hora de anunciar el final del convenio con Viamed o con el Alcaste. Sin embargo, el PSOE ya ha empezado a matizar que «habrá que estudiarlo». ¿Ustedes comprenden esos matices o exigirán acabar con esos convenios cuanto antes?

- El diablo se esconde en los matices (ríe). Tenemos que llegar al objetivo y analizar cuál es el mejor camino para ello. Hablando, por ejemplo, del concierto con los colegios que segregan por sexos: en otras comunidades se ha intentado quitarlo por la vía rápida, pero la Lomce, que sigue en vigor, sí permite esos conciertos. Así que los tribunales se han visto obligados a dar la razón a los colegios. Entendemos que aquí no podemos pasar por esa vía y habrá que optar por otras ideas: por ejemplo, que esos parámetros se tengan en cuenta a la hora de otorgar líneas educativas. A veces dar un rodeo es la vía más corta para llegar a un objetivo.

«La confianza se ha restaurado desde el momento en que hemos firmado un pacto. Aunque en realidad nunca se perdió»

- Concha Andreu, Henar Moreno y usted se han dedicado palabras muy gruesas durante estos tres meses. ¿Se puede gobernar en coalición con esas heridas tan frescas?

- En política tenemos que dejar a un lado los personalismos y de hablar de un daño casi físico para hablar de acuerdos y de lo que le importa a la gente. Debemos establecer líneas de confianza y de trabajo, y entender que lo que se dice en sede parlamentaria a veces se hace más de cara a la galería que hacia adentro.

- ¿Pero se ha restaurado la confianza entre Andreu y usted?

- Creo que se ha restaurado desde el momento en que hemos firmado un pacto. Aunque en realidad nunca se perdió: simplemente, manteníamos posiciones diferentes.

- ¿Se ha conformado Podemos con una consejería menor? Es un departamento de nueva creación, sin competencias claras...

- No conocemos aún la conformación del Gobierno, pero creo que va a haber más de una consejería que cambiará de denominación o de competencias. Cuando conozcamos todo el diseño del Ejecutivo, veremos el sentido global de la Consejería de Participación, Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos.

-¿Acción en el exterior y las relaciones con la Unión Europea dependerán de esa consejería?

- No voy a hablar todavía de eso, hasta que no haya jefatura del Gobierno.

- Ustedes se comprometen a apoyar al Gobierno, a no presentar mociones de censuras ni reprobaciones... ¿Es un apoyo incondicional?

- Dentro del Gobierno queremos hacer un control responsable del Ejecutivo. Vamos a ser leales al pacto, pero a cambio exigiremos la misma lealtad. Eso no es un cheque en blanco ni un pacto para hacer lo que se quiera, sino para que ambas partes seamos consecuentes con lo que hemos firmado.