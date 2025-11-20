Valdezcaray, Moncalvillo y Urbaña amanecen teñidas de blanco

La Rioja Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:14 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

Aún falta un mes para la llegada del invierno, pero algunas localidades riojanas han amanecido este jueves teñidas de blanco. Moncalvillo, Urbaña y Valdezcaray son algunos de los ejemplos más visuales que se han vestido con pequeña capa de nieve que se podía vislumbrar desde las cámaras web de la estación de esquí -donde ya cayeron los primeros copos a primeros de noviembre- y de SOS Rioja.

La Rioja, de hecho, se encuentra este jueves en aviso amarillo por nevadas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es puedan producirse acumulaciones de diez centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros. Y ya para este viernes, la Ibérica riojana seguirá en esta alerta por nevadas que podrán alcanzar los cinco centímetros.

Las nieves han llegado con las temperaturas bajo cero grados en estos puntos altos de la región, con la mínima en Valdezcaray (-3,1º) a primera hora de la mañana, según a estación de la Aemet. Los observatorios del Gobierno de La Rioja, por su parte, establecían igualmente mínimas negativas en Urbaña (-2,6º), Moncalvillo (-2,1º), Santa Marína (-0,8º) y Villoslada (-0,1º).

No han bajando tanto los termómetros en los principales núcleos riojanos, si bien este primer coletazo invernal se está dejándose sentir con intensidad. Logroño amanecía a 5,7º, con temperaturas similares en Alfaro, Calahorra y Nájera, mientras que bajaba algo más en Haro (4,4º) y Santo Domingo (3,4º)

Para el día de hoy, la Aemet pronostica temperaturas frías, que no subirán más allá de los 9 o 10 grados en las localidades de la ribera del Ebro, mientras que en la sierra se quedarán entre 3 y 4 grados por debajo. Además, están anunciadas precipitaciones de cierta intensidad a partir del medio día que podrían llegar en forma de nieve a partir de los 800 metros de altitud.

Lo peor queda para la mañana, si bien no se esperan esas nevadas en el valle que fueron anunciadas a comienzo de semana. Haro, Logroño o Calahorra se quedarán en máximas de 6º y mínimas rozando el bajo cero.