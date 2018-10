«Necesitamos una Administración que no sea cobarde ante los nuevos modelos de negocio» Alicia Richart, directora general de DigitalES. :: L.R «La universidad debe ofrecer titulaciones que cubran las necesidades de la sociedad digital y reduzcan la brecha con la demanda empresarial»Alicia Richart Directora general de DigitalES LUISMI CÁMARA LOGROÑO. Sábado, 20 octubre 2018, 00:46

Impulsar la transformación digital -global y real- de ciudadanos, empresas y Administración Pública, para contribuir así al crecimiento económico y social de nuestro país. Es el objetivo de DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización, que pretende «ayudar a empujar la transformación digital como elemento competitivo de país, y de creación de empleo», explica Alicia Richart. La directora general de la patronal tecnológica participará el próximo 25 de octubre (12.00 horas, Círculo Logroñés) en la mesa redonda que tratará sobre 'Tecnología inteligente para la gestión integral de la ciudad moderna' en la segunda jornada de Futuro en Español.

-¿Está España realmente preparada para la revolución digital? ¿Qué pasos positivos está dando y en qué se está quedando atrás?

PARA INSCRIBIRSE uFuturo en Español se celebra en Logroño los próximos días 24 y 25 Está organizado por Diario LA RIOJA, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño. Cuenta con el patrocinio de Telefónica, Sacyr, Unir, Emesa y Hewlett Packard. uInscripción en www futuroenespañol.es

-En España contamos con una gran ventaja gracias a nuestras infraestructuras. La Ley General de Telecomunicaciones del 2014 facilitó el despliegue de redes de alta capacidad y somos uno de los países más avanzados del mundo, solo detrás de Japón y Corea. Ahora, lo que hay que promover es el fomento de esa infraestructura, que nos va a permitir que la digitalización sea un factor de cambio productivo en la economía española. Tenemos una buena base y se trata de fomentar y estimular la inversión tecnológica para conseguir ciudades inteligentes, industria digitalizada, servicios públicos digitales y cercanos al ciudadano...

«La tecnología siempre se adelanta a las necesidades de los usuarios y los ciudadanos» «Hay que fomentar y estimular la inversión tecnológica para conseguir ciudades inteligentes»

-¿Qué importancia tiene el Estado, el Gobierno nacional, los Ejecutivos regionales, en la necesaria evolución digital? ¿Cuál es su papel, su función? ¿Qué se les pide desde DigitalES?

-Necesitamos una Administración que no sea cobarde ante los nuevos modelos de negocio digitales y tecnológicos. No podemos regular o gestionar el actual mundo cambiante con criterios del siglo XX. Lo más importante es que no se dificulte el desarrollo de estas empresas que están aportando valor en innovación y que ofrecen servicios pensados para el ciudadano del siglo XXI. Además, el sector tecnológico es un sector sobreregulado, tanto por la Administración central como local, y soporta una alta presión fiscal que contrasta con el vacío legal en el que se han movido otras empresas emergentes. Necesitamos un campo de juego con las mismas reglas para todos los actores, lo que llamamos el 'level playing field'.

Además, los gobiernos deben facilitar políticas de demanda y eliminar trabas administrativas o regulatorias, además de reconsiderar la fiscalidad, que supone un auténtico lastre para empresas como las nuestras.

-¿Y la universidad? Como directora de la patronal tecnológica, ¿considera que la universidad está evolucionando según la exigencia que requiere la evolución tecnológica y las empresas del sector?

-Según datos de Eurostat, el 53,3% de los españoles posee habilidades digitales. De estos, solo el 3% fue empleado en el 2016 como especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La Comisión Europea estima que en el 2020 la economía española demandará un gran número de perfiles de este tipo, y se llegarán a quedar sin cubrir unos 80.000 puestos de trabajo.

La formación no debe empezar solo en la Universidad sino en edades tempranas. Es fundamental incorporar competencias digitales de manera transversal en Educación Primaria y Secundaria, así como fomentar las vocaciones tempranas en materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Se necesita formar a los docentes en el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías y aplicaciones para su uso en el aula. El aprender mientras se hace es fundamental y es lo que se hace, por ejemplo, en los centros que ya incorporan la programación entre las materias en edades tempranas. JP Morgan ya solo contrata analistas económicos que sepan programar. Y estamos hablando de un banco de inversión.

La universidad debe elaborar un catálogo de titulaciones acorde a las necesidades de la sociedad digital, para reducir la brecha existente entre la demanda de las empresas y la oferta de profesionales procedentes de nuestro sistema educativo. La universidad debe estimular el espíritu creativo y emprendedor que son claves para el desarrollo de una sociedad digital.

-¿Se están creando los perfiles profesionales adecuados para este presente y futuro digital? ¿Qué tipo de profesionales se requieren ya y no se están cubriendo y cuáles van a surgir en los próximos tiempos?

-Según la encuesta interna que hemos hecho sobre demanda de empleo entre nuestra empresas, existen al menos 10.000 puestos de trabajo en el sector sin cubrir por falta de perfiles cualificados. Se calcula que entre 2017 y 2022 la digitalización será la responsable de la creación de 1.250.000 empleos en España. Los perfiles más requeridos son titulados de grado superior o un grado universitario en ingeniería informática o similar (ingenierías TIC). Aun así, la simple titulación es insuficiente pues el nivel de especialización y experiencia requerido es alto. Dentro de esta categoría destacan los perfiles de ingenieros de software, programadores full-stack y arquitectos de sistemas.

En segundo lugar, la gran mayoría de las empresas contrata actualmente especialistas en Big Data, Business Intelligence y tratamiento de datos. Los requisitos fundamentales comunes son la formación profesional tecnológica o un grado universitario de ingeniería, matemáticas o física y el conocimiento del inglés. También se consideran graduados en ADE y Económicas para ocupar estos roles. Se requiere además experiencia y cualificación para la programación de infraestructuras y el tratamiento de datos con algoritmos matemáticos y estadísticos. Otro perfil técnico muy buscado es el de diseñador visual de interfaces (UI) o de experiencia de usuario (UX) con formación universitaria, de máster o de grado superior. Este perfil se caracteriza por un conocimiento profundo de los principios de diseño básicos y de los programas de software más conocidos. Hay que destacar que la demanda de diseñadores es la que más aumentará en los próximos tres años, según la encuesta, en varias de las empresas que lo incorporan.

-¿Las empresas deben ir detrás del ciudadano y cubrir las necesidades que le van surgiendo o deben intentar adelantarse a esas necesidades?

-Estamos en un sector dominado por la oferta. Es decir, la tecnología tira del mercado en función de lo que es capaz de avanzar y ofertar. Por eso, siempre se adelanta a las necesidades de usuarios y ciudadanos. Así, se dan fenómenos como el 'early adopter' para el caso de aquellos consumidores que enseguida adquieren lo último en el mercado, productos innovadores que no se sabe si tendrán evolución o desarrollo. Las empresas tecnológicas son capaces de sorprendernos con nuevos servicios y productos, pero detrás siempre está un trabajo minucioso de estudio de la demanda, como está ocurriendo con la movilidad o el urbanismo, con el hogar digital y conectado o con la irrupción de nuevos modelos de negocio basados en estilos de vida del siglo XXI.

-La mesa redonda en la que va a participar trata sobre 'Tecnología inteligente para la gestión integral de la ciudad moderna'. ¿Qué debe tener una ciudad inteligente?

-Las ciudades han pasado a tener un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico debido a la concentración de población que representan. En Europa, se prevé que en el 2020 el 80% de la población será urbana. Este protagonismo de las ciudades obliga a buscar soluciones a los grandes retos de sostenibilidad de la sociedad a nivel económico, medioambiental, de crecimiento económico y de incremento de la calidad de vida.