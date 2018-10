Nagore: «A la ministra de Trabajo le colaron el gol, a mí me ha salvado el VAR» El consejero, con su equipo, en la comparecencia parlamentaria de ayer. :: Fernando Díaz El consejero confirma el arranque de 20,76 hectáreas de Cava por su irregular inscripción en Rioja, mientras la oposición insiste en reclamar su dimisión A. GIL LOGROÑO. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:32

El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, compareció ayer en el Parlamento para explicar lo sucedido con las irregularidades detectadas en plantaciones inicialmente concedidas para la DOP Cava y que llegaron a inscribirse como DOCa Rioja. Nagore justificó su propia actuación y la de su equipo directivo al recordar que nada más tener conocimiento del caso se puso en marcha una auditoría interna, se paralizaron las inscripciones de forma cautelar y, finalmente, se han controlado todas aquellas que pretendían reconocerse como Rioja: «A la ministra de Trabajo le metieron un gol por la escuadra con el sindicato de trabajadoras sexuales y a mí casi, pero me ha salvado el VAR».

En este sentido, Nagore responsabilizó al responsable de la Oficina de Viñedo de haber inscrito en Rioja las plantaciones de acuerdo a una interpretación propia de la normativa comunitaria en el momento de transición de los antiguos derechos de plantación a las actuales autorizaciones administrativas: «Es cierto que había fundamento para tal interpretación, pero también lo es que, como la DOCa Rioja aprobó un acuerdo para limitar las nuevas plantaciones e impedir las replantaciones, no era posible».

El consejero aclaró que el criterio aplicado por la Oficina de Viñedo no era compartido por su equipo ni por él mismo y que «en cuanto conocimos el caso paralizamos y revisamos todos los expedientes, de forma que puedo asegurar que ni una sola hectárea ha sido inscrita en Rioja de forma fraudulenta».

Como resultado de la auditoría, Nagore confirmó que de las 74,67 hectáreas que se concedieron en el año 2015, casi 40 fueron irregulares, de las que finalmente se ha ordenado el arranque de 20,76 hectáreas: «Son los casos en que se plantaron en municipios o con variedades que no están reconocidas como Cava, mientras que el resto serán reinscritas en esta última DOP como debía haberse hecho desde un principio».

Nagore insistió en que «no se puede hablar de fraude» y en desvincular este hecho de los repartos de plantaciones de los años 2016 y 2017: «Admito que la Oficina de Viñedo no ha funcionado bien en este caso, pero no hay responsabilidad política porque nadie de mi equipo ni yo mismo tuvo nada que ver con la interpretación que se hizo».

El consejero ratificó que el responsable de la Oficina no ha sido renovado en su puesto en comisión de servicios y que tampoco ocupará la jefatura de registro de Viñedo que tiene en 'propiedad': «He pedido explicaciones de por qué tomó la decisión de llevar adelante la interpretación, sin consultar, pero no he obtenido respuesta». Asimismo, Nagore confirmó que habrá cambios de funcionamiento en la Oficina de Viñedo y que, de forma transitoria, el registro de vid ha pasado a ser competencia del servicio general de registro agrario de la Consejería.

Dimisión

Las explicaciones no convencieron demasiado a la oposición, cuyos portavoces insistieron en pedir la dimisión del consejero. «Exijo su cese porque su equipo no funciona bien, como sucedió con los repartos de plantaciones del 2016 y 2017 y, si alguien mete la pata tantas veces, está claro que la responsabilidad está en la cabeza», afirmó la portavoz socialista, Concha Andreu.

En la misma línea, Natalia Rodríguez (Podemos) reclamó la dimisión de Nagore porque «este caso se suma a las numerosas irregularidades anteriores, y demuestra, nuevamente, su incapacidad para gestionar adecuadamente la Consejería», mientras que Diego Ubis, portavoz de Ciudadanos, reiteró que «llueve sobre mojado en este departamento y, aunque no lo reconozca, ha habido fraude incluso consentido inicialmente por la administración».