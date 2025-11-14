Nace la Cátedra de Diálogo Social para «profesionalizar y fortalecer» las prácticas de mediación La iniciativa, que será gratuita, permitirá impartir formación en este ámbito y evitar llegar a un juzgado

La consejera de Economía, la rectora de la UR y la directora general de Trabajo y Salud Laboral antes de presentar la nueva Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva.

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:53 | Actualizado 12:15h.

La Universidad de La Rioja y el Gobierno regional han puesto en marcha la Cátedra de Diálogo Social para «profesionalizar y fortalecer» las prácticas de mediación. Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer la formación, que cuenta con una dotación anual de 30.000 euros y será gratuita.

Se trata de una cátedra fruto que permitirá impartir formación en un ámbito como la mediación y «evitar llegar a un juzgado». La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha apuntado que «uno de los pilares fundamentales» de la UR es «buscar la transferencia de conocimiento».

«El diálogo es la herramienta que nos va a hacer evolucionar en el ámbito laboral». A su vez, ha destacado la importancia de la «formación de esas personas que son agentes del diálogo y la negociación colectiva».

La cátedra está abierta a estudiantes y empresarios «para encontrar fórmulas de diálogo efectivo» a través de una microcredencial cuyo primer curso ya ha comenzado y que nace «con vocación de que continúe».

Se trata de una formación con validez europea y que supone diez créditos. El objetivo es «buscar la empatía y puntos de encuentro entre trabajadores y empresarios». Está dirigida por personal docente investigador de Derecho del Trabajo y cuenta con investigadores de la UR así como de otras universidades de Andalucía y Castilla León. En este punto, la consejera ha resaltado que para el Ejecutivo regional el diálogo social «no sólo es una formalidad sino una forma de gobernar».