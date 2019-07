Muwi, el festival que transforma una bodega

03:48 Este vídeo resume la filosofía del festival y los objetivos que se marcan los organizadores L.R. Lunes, 22 julio 2019, 12:27

Queda poco más de un mes para que se celebre en Logroño el festival MUWI, que traerá a Bodegas Franco Españolas a artistas como Viva Suecia, Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Hidrogenesse, Aurora&Betrayers, Cariño y Ático 8, Hidrogenesse, Rusos Blancos, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Fizzy Soup, The Levitants, Cariño, Ático 8, Aurora & The Betrayers, Bamboo Beboop, Anita y los Peleles y Amadeus MUWI Band, 'My Expensive Awareness' y 'Dr. Maha's Miracle Tonic'.

Este video resume la filosofía del festival y los objetivos que se marcan los organizadores.