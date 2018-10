Las mujeres toman la vara de mando Veintiocho alcaldesas dirigen el destino de tan sólo el 16% de los municipios de La Rioja, aunque bajo su mando vive el 63% de la población | La región empieza a ser territorio de regidoras y más ahora que el viento sopla de cola CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 3 octubre 2018, 09:39

Ellas mandan más que nunca, pero también son conscientes de que la vida pública es, en ocasiones, la diana perfecta para que carguen tinta contra ellas por sus kilos de más, sus vestidos e incluso sus peinados. Ellos no lo sufren. El genio masculino es 'saber hacer' y ellas si sacan garras es porque son mandonas. Son pequeños, incómodos y tristes lastres con los que tienen que cargar algunas de las 28 alcaldesas de La Rioja. Mujeres con bastón de mando que, en proporción, ni siquiera gobiernan en dos de cada cien localidades de la región, pero sí deciden sobre el destino de los municipios en los que vive el 63% de la población. El viento sopla de cola para las mujeres y Logroño, Haro y Alfaro, por ejemplo, ya se rigen en femenino, pero también lo hacen pequeños pueblos que no suman ni medio centenar de vecinos en pleno invierno.

Es el caso de Viniegra de Arriba, al que el INE le atribuye una población de 39 habitantes. Un idílico paraje gobernado por Laura Crespi. La primera mujer alcaldesa no sólo en este municipio sino también en las Siete Villas. A sus 39 años, asegura que jamás ha sentido que la trataran diferente por ser mujer porque «al final es algo simbólico. Lo que contamos somos las personas, la valía de cada uno». «Vamos haciendo cosas y siempre estás pendiente de si se puede arreglar alguna cosa y cómo se puede hacer. Estás pendiente de las ayudas...». La colaboración de su equipo y la experiencia adquirida con los años son sus grandes aliados. Tiene dos hijos y reconoce que conciliar la vida laboral con la personal sigue siendo el gran caballo de batalla. Aún así logra sacar las cosas adelante «echando mano de la familia y sacando horas al día donde no hay, pero como todo el mundo».

Laura Crespi, alcaldesa de Viniegra de Arriba,con sus hijos.

ELLAS MANDAN EN... 1 Ábalos Blanca Recio (PP) 2 Albelda Rosana Zorzano (PP) 3 Alfaro Yolanda Preciado (PP) 4 Anguiano: Gemma López (PSOE) 5 Arenzana de Abajo Purificación Ruiz (PP) 6 Arrúbal: Nieves San Pedro (PSOE) 7 Ausejo: María Ángeles San Juan (PP) 8 Autol Catalina Bastida (PP) 9 Briones Carmen Ruiz (PP) 10 Castañares de Rioja Teresa Bañares (PSOE) 11 Cervera: Estrella Santana (PSOE) 12 Clavijo: Encarnación Albelda (PP) 13 Daroca de Rioja: Teresa Álvarez (PP) 14 Galilea Nuria López (PP) 15 Haro Laura Rivado (PSOE) 16 Hervías Elena Concepción Martínez (PP) 17 Jalón de Cameros Raquel Sáenz (PP) 18 Logroño Cuca Gamarra (PP) 19 Navarrete María Luis Corzana (PSOE) 20 Rodezno: Noemí Manzanos (PP) 21 San Millán de la Cogolla Raquel Fernández (PP) 22 San Torcuato Silvia Muñoz (PP) 23 Santa Coloma Natividad García (PP) 24 Treviana Antonina Cantabrana (AIT) 25 Tormantos Josefa Fernández (PP) 26 Villamediana Ana Belén Martínez (PSOE) 27 Villar de Torre Lucía Fernández (PP) 28 Viniegra de Arriba Laura Crespi (PP) * 29 Quintanar de Rioja Francisca Martínez (*alcaldesa pedánea PP)

En Logroño, Cuca Gamarra, acumula más de siete años al frente de un Ayuntamiento del que depende prácticamente la mitad de la población de La Rioja. «Orgullosa», así se siente, pero consciente de que ha habido un trabajo previo de muchas mujeres en labores de responsabilidad y «yo soy heredera de ese camino que marca un antes y un después» y que posibilita que «los niños de hoy van a vivir una situación diferente. Se han roto todos los techos de cristal y ellos no son conscientes, tienen otra visión y otra perspectiva».

La alcaldesa de Logroño, en el monte Cantabria. :: / Justo Rodriguez

Gamarra tiene dos ingredientes con los que hace unos años, no tantos, podía cocinarse un cóctel molotov. Dos líneas en un currículum suficientes para que este pasase a dormir el sueño de los justos. Mujer y joven. «Haría flaco favor si lo negara. Claro que he vivido momentos en los que me he sentido discriminada. Es una realidad, cada vez menor, pero haber sido la primera mujer alcaldesa y además haber sido el alcalde más joven en la democracia en Logroño ha hecho que en algún momento haya surgido esta cuestión», cuenta.

Reconoce que ha habido momentos en los que ha tenido que mostrar carácter, ha sacado garra «porque en negociaciones o reuniones duras la presencia de una mujer se toma como un símbolo de debilidad o de menos rigor, pero sacando el genio se rompe ese prejuicio». Desafortunadamente, «todavía se mueve todo por reglas y formas muy masculinas y donde hay demasiada testosterona es difícil moverse», apunta.

En Treviana, Antonina Cantabrana tiene que bregar en un mundo de hombres, aunque no ha supuesto ningún problema. Ni se ha sentido ni se siente tratada de forma diferente, ni por los 169 vecinos de este municipio ni por sus compañeros en el Ayuntamiento. Capaz de coger un martillo mecánico y abrir un agujero en el suelo para arreglar una avería en la red de agua, -ha sido una de sus principales pesadillas esta legislatura- sí que reconoce que las mujeres, por lo general, «nos exigimos más que los hombres». En cuanto a la conciliación, quizá es lo que peor lleva porque a su trabajo como técnico de transporte sanitario en la zona de Miranda de Ebro se suma su dedicación en cuerpo y alma al municipio y, por supuesto, a su madre, que tiene 85 años.

Antonina Cantabrana, la regidora, en su municipio, Treviana. :: / Benjamín Gadea

Al frente de Navarrete está María Luisa Corzana. Desde junio del 2015 es la primera mujer que accede a la Alcaldía de su municipio. Así lo quiso el pueblo y así es. Rodeada por un equipo mayoritariamente femenino, tampoco ha sentido ningún tipo de desprecio, ni siquiera que hayan cuestionado sus actuaciones por ser mujer. Fue cocinera antes que fraile y antes de regidora fue concejal de festejos. Entonces, «a la hora de gestionar sí que veía que tenía que echar mano de mi alcalde», relata. Pero ahora la situación ha cambiado y «los vecinos lo han entendido de maravilla, no les resultó chocante». «Sí que alguna vez algún niño pequeño me ha dicho: '¡Ah! ¿Tú eres alcaldesa?'. Algunas veces pienso que puede ser porque soy mujer y otras, porque me ven cercana».

María Luisa Corzana, alcaldesa de Navarrete / Pilar Hidalgo

La conciliación para María Luisa es «tarea fácil». Todos colaboran. «Te diría para quedar yo bien que llevamos la casa al 50% pero yo creo que la lleva más él, es que mi pareja es de diez». A ello se suma el apoyo de su madre, su hermana y el de sus «buenos amigos».

Como alcaldesa, cuenta que tiene que apoyarse en la gente que sabe y «afortunadamente tengo en quién apoyarme y tengo esa facilidad para pedir ayuda porque es imposible saber de todo, de agua, de temas sanitarios, de urbanismo...».

El pasado mes julio vivió uno de esos episodios con el que como máxima representante de Navarrete tuvo que batallar como quien lidia un miura. Una monumental tromba de agua se había desplomado sobre su municipio y el 112, a través de una llamada telefónica, le comunicó que tenía que hacerse cargo de evacuar el camping. «Dije yo: ¡Uy! Dios mío, qué hago... porque no te preparas para esas cosas, no lo esperas tampoco». Unos segundos duró la incertidumbre porque se planteó: «Hay que sacar a la gente de ahí como sea, hay que remangarse y ponerse serio». Dos patrullas de la Guardia Civil se quedaron atascadas, los bomberos no pudieron acceder y «tirando de teléfono conseguí que vinieran autobuses para sacar a la gente. Al final, los metimos en locales del Ayuntamiento y la gente mayor, al albergue, organizamos cenas y desayunos y hasta el día siguiente no vino Servicios Sociales y porque me enfadé muchísimo». Una experiencia amarga pero enriquecedora que ilustra su 'modus operandi': «Con sentido común y queriendo ayudar, que es el espíritu de un buen servidor del pueblo, se solucionan muchos problemas»

En Anguiano, Gemma López, fue elegida alcaldesa en el 2015, pero ya conocía los entresijos del Ayuntamiento desde el 2007, año en el que empezó su andadura como concejala. Ella es también la primera alcaldesa de su pueblo y recuerda que una de las primeras preguntas que le hicieron fue qué se sentía siendo mujer y «siempre digo lo mismo, que no lo relaciono con el sexo, sino con los valores y con la responsabilidad de cada uno». No niega que a veces se ha dado de morros con situaciones desagradables. «Procuras no darle importancia, pero te das cuenta de que dice mucho de la persona que hace la apreciación».

Gemma López

En ocasiones, también ha tenido que desenfundar el genio «porque todavía hay algunas personas que piensan que no puedes llevar determinadas situaciones como las llevaría un hombre». Para sus vecinos sigue siendo 'la Gemma', pero con más responsabilidad. Aún así saca tiempo, sobre todo, para sus hijos, porque «primero soy madre», pero también desempeña su labor como profesora y trata de buscar «lo mejor» para su pueblo, «que siempre ha sido mi objetivo». Todo a costa de rascar horas de sueño.

En Alfaro, a Yolanda Preciado le precedió otra mujer al frente de la Alcaldía. Dice que nunca ha sentido discriminación ni han cuestionado su capacidad por el hecho de ser mujer. De hecho, la gestión de su primera legislatura fue respaldada con una segunda mayoría absoluta y varias concejalías de peso están en manos de mujeres.

Yolanda Preciado

«No puedo quejarme», dice, porque, además del trato con los vecinos, en casa tiene suerte con su marido y sus hijos que colaboran en las tares domésticas. «Son personas adultas, entienden mi trabajo y saben que me debo a él». «Cierto es que muchos días cuando llego a casa tarde me encuentro la cena hecha, aunque también es verdad que busco un momento para la comida, la lavadora y la plancha porque prefiero hacerlo yo». Encajar la vida laboral con la familiar es más fácil ahora, pero no ha sido siempre así. En su etapa de concejal, de la mano de la primera alcaldesa de Alfaro, Miren Iríbar, sus hijos eran más pequeños y entonces, compaginar ambos mundos no fue un camino de rosas.