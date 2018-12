La mujer que denunció a su expareja por intentar asesinarla retira la acusación al inicio del juicio La hermana de la presunta víctima, que alegó que también fue agredida por el acusado, afirmó que éste se coló en la vivienda y les gritó que todos iban a morir LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Lunes, 3 diciembre 2018, 23:35

Apenas habían transcurrido diez minutos de la vista oral que se sigue contra L.A. -acusado de intentar asesinar a su expareja en Arnedo- cuando tomó la palabra el abogado de la acusación particular, que junto al Ministerio Fiscal defendía los intereses de la presunta víctima. «Mi clienta no desea continuar con el procedimiento y desea no ser parte en él. Retiramos nuestro escrito de acusación». Ella, poco después, reiteró lo adelantado por su letrado. «No deseo continuar», sostuvo. También, dijo, renuncia a cualquier tipo de indemnización en concepto de responsabilidad civil que el Ministerio Fiscal -que sí sigue adelante con la acusación manteniendo la petición de 17 años de prisión para L.A. como autor de un delito de allanamiento de morada en concurso con otro de asesinato en grado de tentativa, dos de lesiones leves y otro más de quebrantamiento de condena- pueda reclamar.

Poco después de perder la declaración de la supuesta víctima, el tribunal perdía también el interrogatorio del Ministerio Fiscal. El acusado, ejerciendo su derecho y siguiendo la estrategia procesal trazada por su letrada, se dirigía al presidente de la Audiencia Provincial para informarle de que solo estaba dispuesto a contestar las preguntas de su abogada. El fiscal, Enrique Stern, recitó su cuestionario -«para que queden grabadas», justificó- y poco después fue la defensa la que interrogó -por partida doble, ya que en el primer intento el procesado no tenía micrófono y no se registró su declaración- al acusado.

Ofreció una versión antagónica a la que recoge el escrito de la Fiscalía. Según L.A., el día de los supuestos hechos (2 de septiembre del 2017) salió de trabajar a las 10 horas y tras recoger a la hija que comparte con su expareja, darle de comer y llevarla al parque, fue a un bar de Arnedo para celebrar su cumpleaños con un amigo.

Hacia las 16 horas, dijo, su cuñada (que también le acusa de agresión) recogió a la hija, se la llevó y él siguió en el establecimiento hasta las 19.30 horas, cuando decidió ir a comer algo antes de ir a Calahorra para cambiarse y prolongar la celebración. Unas moscas en el restaurante, dijo, le hicieron cambiar sus planes y regresó a buscar su vehículo en las proximidades de la casa de su expareja. Fue detenido por agentes de la Guardia Civil.

Esa versión chocó de frente con la de su excuñada. Ella sí declaró y narró que si bien la primera parte del relato del acusado es cierta, las cosas comenzaron a torcerse cuando salió a dar un paseo con su hermana, su sobrina y su hija por Arnedo. Aseguró que desde el bar en el que estaba fueron increpadas y amenazadas, si bien continuaron con su recorrido. Cuando regresaron a casa ella decidió bajar la basura, momento en que L.A. aprovechó para colarse en la vivienda. Cuando subió al piso, su hermana y el acusado discutían en la cocina y tras decirle que iban «a morir todos» le intentó clavar un cuchillo delante de las menores.

Su hermana logró protegerse con los brazos y ella acudió a defenderla. En ese momento, declaró, L.A. le empujó y agredió y poco después consiguieron huir las cuatro mujeres y pedir auxilio. Les ayudó una vecina, que aseguró haber visto sangrar a la víctima -pero no recordaba a las niñas- y al acusado persiguiéndolas, y el casero del piso, que se mostró extrañado con esa versión ya que, aseguró, primero se encontró con el acusado y estuvo charlando tranquilamente con él y poco después de despedirse vio a la víctima acusándole de haberle apuñalado. Esta mañana se celebrará la segunda sesión del juicio.