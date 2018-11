Mi móvil es nuevo... o casi Un usuario sujeta el Google Pixel 3. / ALBA VIGARAY/EFE Nuestro bolsillo Las ventajas y peligros de comprar un teléfono móvil «reacondicionado», (que no es lo mismo que «de segunda mano») PABLO ÁLVAREZ Logroño Miércoles, 7 noviembre 2018, 19:20

Se llaman «reacondicionados» o, en inglés «refurbished» o «renewed». No son nuevos, ni son exactamente de segunda mano, pero pueden ser una excelente opción a la hora de cambiar de teléfono móvil, consiguiendo un terminal de más prestaciones por menos dinero. Pero, como siempre en esta vida, conviene saber exactamente qué compramos, a qué nos arriesgamos y qué derechos tenemos a la hora de comprar un «reacondicionado».

- Segunda mano: sí pero... Un teléfono «reacondicionado» no es exactamente un teléfono de segunda mano. Cualquiera puede comprar un móvil de segunda mano a un vendedor particular, que te lo da tal cual está, y punto. Un producto reacondicionado ha sido, en teoría, probado, e incluso algunas de sus piezas pueden haber sido cambiadas. Su funcionamiento ha sido comprobado y su apariencia es, en la mayoría de los casos, la de un teléfono nuevo.

-¿De dónde salen? En teoría, estos terminales tienen dos orígenes principales: los terminales que han estado en exposición, y aquellos que han sido devueltos por los clientes una vez que su embalaje ha sido abierto. En ninguno de los dos casos, según la legislación, se puede vender el terminal como nuevo. Se trata en principio de terminales que no han tenido el uso intensivo que tiene habitualmente un móvil de segunda mano. En todo caso, según aumenta el mercado de este tipo de móviles, conviene tener ojo e intentar averiguar todo lo posible sobre el origen del terminal en cuestión.

El origen de estos terminales suele estar en aparatos devueltos por el comprador o de exposición

El ahorro en estos terminales puede superar el 50%, aunque no se trate del «último grito»

- ¿Qué les han hecho? El mercado de los teléfonos «reacondicionados» varía mucho, pero hay tiendas muy especializadas en ello, (como BackMarket) o algunas generalistas que tienen ya departamentos específicos de este tipo de productos, como la omnipresente Amazon o Fnac. En algunas tiendas, los vendedores certifican una serie de puntos que los móviles han de cumplir para poder ser vendidos, y en qué casos se sustituye un componente o se repara un problema.

- ¿Como nuevos? Depende de cada terminal y de cada vendedor. En Amazon, por ejemplo, garantizan que los terminales funcionan igual que uno nuevo y que no tienen ningún desperfecto «visible a más de 30 centímetros de distancia». Otros vendedores, como BackMarket, tienen una «escala de apariencia», según el terminal esté más o menos baqueteado. Evidentemente, a más marcas externas, más descuento sobre el precio de un teléfono nuevo.

- ¿Tienen garantía? Sí, deben tenerla, la misma que cualquier otro producto de segunda mano. Pero hay que hacer salvedades. Si se compra en una tienda física (que las hay) o a través de internet (que es la opción más habitual para este tipo de terminal) que estén domiciliadas en España, la ley obliga a que el vendedor ofrezca un año de garantía como plazo mínimo, aunque hay tiendas que ofrecen más. En las compras por internet, hay un plazo de desistimiento de 14 días.

- ¿Y si vienen del extranjero? Ojo con esto: lo del periodo de garantía mínimo de un año se aplica a las empresas sujetas a la legislación española. Si compras un teléfono de un vendedor extranjero, eso puede no ser así. Conviene estar seguro de cuál es la garantía que aplica cada vendedor para no llevarse luego una sorpresa desagradable.

-¿Me ahorro mucho? Pues la verdad es que sí. Evidentemente, al adquirir este tipo de teléfonos uno asume que no van a ser el último grito, pero en oferta sí suele estar el penúltimo. Es decir, son teléfonos que aun están en el mercado, y con un ahorro que alcanza el 50% sobre el precio de nuevo, y en algunas ocasiones lo supera. En algunos casos el teléfono no tiene su embalaje original, y en otros no se incluyen algunos de los elementos que vienen con el terminal nuevo (los auriculares, por ejemplo). Pero eso debe ser especificado por el vendedor en cada caso.