Un motor riojano sobre ruedas Ceniceros, flanqueado por González Menorca y el consejero delegado de CMP Group, Alfonso Ameyugo, ayer en la planta. :: Justo Rodríguez La firma, con 12 plantas en cuatro continentes, presenta a Ceniceros su plan estratégico 2019-2022 con la garantía de mantener en Logroño el «cuartel general» Caucho Metal prevé elevar su facturación el 40% y contratar a 250 personas en tres años R. G. LASTRA LOGROÑO. Miércoles, 23 enero 2019, 23:54

«Estamos presentes en cuatro continentes, con doce plantas de producción y cinco centros técnicos, somos una compañía internacional, pero sobre todo riojana al cien por cien, ya que todo el capital es riojano y todas las decisiones ejecutivas del grupo se toman aquí en La Rioja y aquí vamos a mantener nuestro cuartel general». Ese fue el compromiso trasladado ayer por Alfonso Ameyugo, consejero delegado de CMP Automotive Group, al jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, a quien presentó en la planta de Caucho Metal del polígono Cantabria el plan estratégico de la firma riojana especializada en piezas de automoción -sistemas de suspensión, soportes de motor, juntas de estanqueidad y aislamiento de cables, entre otros- hasta el 2022. Una hoja de ruta que prevé la contratación de 250 personas para alcanzar una plantilla de 1.300 trabajadores y elevar su facturación en esos cuatro años en casi el 40%, de los 311,7 del pasado año hasta los 433,2.

Tras un recorrido por las instalaciones logroñesas, en las que actualmente trabajan 365 empleados, Ameyugo avanzó que el próximo reto es el de crear una planta en India, que se sumaría a las instalaciones que la compañía tiene en cuatro continentes -España, Alemania, Rumanía, Portugal, Brasil, México, Estados Unidos, Túnez y China-. Ni siquiera las dudas que afectan al sector de la automoción por el debate sobre el futuro de los vehículos diésel y gasolina parecen empañar el futuro de la compañía nacida en Logroño hace casi 70 años. «Existe una gran incertidumbre porque a corto plazo el consumidor no sabe hoy qué coche comprar, pero tampoco hay una alternativa eléctrica inmediata, aunque la va a haber muy pronto, con lo que las ventas están algo retenidas», admitió el consejero delegado del grupo, quien, no obstante, aclaró que «Caucho Metal no trabaja a corto plazo, sino a medio, y afortunadamente ha sabido buscarse un hueco tanto en el coche convencional como en el eléctrico y estamos presentes en todas las plataformas eléctricas que se han desarrollado, tanto por fabricantes chinos como europeos y asiáticos».

Por su parte, José Ignacio Ceniceros, tras resaltar que «empresas como CMP Automotive Group hacen grande la marca Rioja en todo el mundo», aseveró que «hablar de Caucho Metal, quizás la compañía más internacionalizada de La Rioja, es hablar de ingeniería puntera, de calidad, de I+D+i y de una gestión global del más alto nivel».