Los molinos ya se acercan al Jubera, a la espera judicial

La construcción de los polémicos parques eólicos Jubera I y II en Santa Engracia continúa mientras la Plataforma por el Progreso Sostenible de las Tierras Orientales de La Rioja espera que se resuelva el recurso presentado en su contra. Desde hace un año nada ha cambiado, aunque la abogada de la plataforma, María José Nestares, confía en que se resuelva a mediados o finales de este año, eso sí, con las obras ya muy avanzadas.

«Ya han hecho los accesos e instalado las bases de los aerogeneradores, pero el contencioso sigue su curso, así que ya veremos lo que dicta el juzgado; los jueces deben decidir», expone María Jesús Nestares. Para ella hay pruebas y conclusiones claras, es decir, muchos argumentos, como que se haya fraccionados en dos proyectos similares lo que realmente es un único parque eólico. «Creemos que hay motivos reales, en el fondo y la forma, para parar las obras», advierte la abogada de la plataforma.

Fue hace ahora un año cuando la empresa británica SSE Renewables, que adquirió el proyecto a Siemens Gamesa en 2022, inició la construcción de sus primeros parques eólicos en España, los de Santa Engracia del Jubera. Jubera I y II contarán con once aerogeneradores que proyectan producir energía renovable baja en carbono para abastecer a unos 55.000 hogares al año. La previsión de SSE Renewables es que entre en funcionamiento a finales de este mismo año y que tenga una vida productiva de treinta años. Se calcula que el proyecto pueda generar más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos a tiempo completo.

«El paisaje ya estaba deteriorado por proyectos que no causaron tanto impacto», dice el alcalde de Santa Engracia

Se da la circunstancia de que, aunque planificados dentro del vasto término municipal de Santa Engracia, los parques eólicos estarán más cerca de Ventas Blancas, núcleo de población de Lagunilla del Jubera, que del casco urbano de la localidad a la que pertenecerán, motivo que suscitó la polémica. Y es que Santa Engracia se beneficiará de los impuestos que ingresará la explotación energética sin que le afecte demasiado paisajísticamente. «El paisaje ya estaba deteriorado desde hace tiempo por otros proyectos anteriores y que no causaron tanto impacto, como los aerogeneradores de Sierra de la Hez o la central de ciclo combinado de Arrúbal, así que tenemos ya un montón de afecciones y tendidos eléctricos que ya cruzan nuestro término municipal. Este no es un territorio virgen», advierte Óscar Fernández (PLRi), alcalde de Santa Engracia.

Por lo demás, el alcalde defiende que «la empresa tiene todos los permisos y las obras han avanzado bastante, con lo que se espera que los primeros aerogeneradores vengan la semana que viene». «No sé si esto tiene ya retorno. Para el pueblo los impuestos que tributarán aquí, económicamente, servirán de ayuda», reconoce Óscar Fernández. Claro que Carlos Yécora (PP), alcalde de Lagunilla, señala que «Santa Engracia no va a ver los molinos, es Ventas Blancas el más afectado, según la evaluación de impacto ambiental». «Ha habido muchas presiones para que se firmaran los contratos de alquiler de los terrenos», afirma Carlos Yécora, que asegura que se ha elegido Santa Engracia por carecer de Plan General Municipal. «Ojalá se pare, pero lo dudo. Están construyendo a toda prisa», aprecia Yécora.

Sin embargo, la abogada de la plataforma no está tan convencida de que no haya vuelta a atrás. «Ha habido sentencias por no haber adoptado medidas cautelares en las que, si se demuestra que es ilegal, ordenan desmantelar o parar las obras para restaurar el paisaje», explica María José Nestares, y subraya que en la zona está prohibido el uso industrial por estar protegida debido a la concentración parcelaria que se está llevando a cabo. De hecho, ya se presentaron 268 alegaciones que obligaron a modificar el proyecto, tanto por parte de Ayuntamientos como de particulares y asociaciones, por, entre otros motivos, causar incidencias muy graves en la avifauna.

