Casi la mitad de los trabajadores del sector Industrial tiene 50 años o más, el 53,1% en la automoción Un estudio pone el foco en el talento como «clave» para que el sector de motor de La Rioja pueda seguir siendo competitivo

Un joven trabaja en una planta del sector de la automoción

E. P. Martes, 11 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Casi la mitad de los trabajadores del sector industrial tiene cincuenta años o más; una cifra que aumenta al 53,1 por ciento en el caso de la industria de la automoción. Los datos han sido facilitados este martes por el secretario general del Clúster de Automoción de La Rioja, Daniel Rueda.

En rueda de prensa junto al socio director de Personas y Estrategia, Blas Rodríguez, ha presentado la segunda edición del estudio retributivo del sector Industrial, con los principales resultados obtenidos de más de 4.000 puestos de trabajo.

Sobre automoción, Rueda ha señalado que «estamos ahora mismo en unos momentos en los que el proceso de transformación que sufrimos me atrevería a decir que es uno de los nunca vistos».

Así, ha indicado, que «los nuevos sistemas de movilidad, los cambios de propulsión, la electrificación, la seguridad y la legislación europea son elementos que lo que nos hacen es empezar a poner el foco en algo muy importante para poder seguir siendo competitivos, el talento, tanto en la gestión desde la perspectiva de captación como de retención».

«Ésta», ha dicho, es «precisamente una de las dificultades que está afrontando ya no sólo en automoción, sino toda la industria en nuestra región, la gestión y captación del talento».

Para poder contar con una «visión» del mercado que haga a las empresas contar con las herramientas para saber cómo captar ese talento se ha desarrollado, por segundo año, este estudio que, además, tendrá continuidad y será bienal.

En esta segunda edición, 21 empresas tractoras de la economía regional han permitido aglutinar datos de más de 4.000 trabajadores, clasificados en 58 puestos de trabajo diferentes.

El estudio desvela que únicamente el 5% de los trabajadores industriales del estudio reside a más de treinta kilómetros de su centro de trabajo, lo que demuestra la fuerte vinculación entre la industria y el territorio.

Casi un 10% de la plantilla industrial se jubilará en menos de cinco años, y otro 17% tiene entre 55 y 59 años, «lo que anticipa un importante reto de relevo generacional».

«La lectura es que hay que tener en cuenta que estas personas que tienen un bagaje y un expertise impresionante, dentro de poco van a salir de la empresa y el sector necesita constantemente tener a gente con alta capacitación y alta cualificación», ha añadido Rueda.

Estudios y estabilidad

Por su parte, Rodríguez ha explicado que si alguien le preguntara qué estudiar para tener trabajo dentro de uno o dos años, «diría que mantenimiento, porque el proceso de automatización es cada vez mayor en las empresas, así como el proceso de renovación tecnológica, por tanto, hace falta más gente para mantener esas máquinas».

El estudio también desvela que sólo el 8,5% de los trabajadores industriales tienen menos de 30 años, una cifra que en el caso de la automoción desciende al 5,8%.

El sector de la automoción se consolida «como uno de los principales referentes de estabilidad laboral en La Rioja», ya que el 66% de sus trabajadores acumulan más de diez años en la misma empresa, frente al 42% del resto de la industria.

Las mujeres de este ámbito mantienen una posición retributiva más favorable que en otros, aunque representan únicamente el 15% del empleo del sector.

En cuanto a la evolución salarial, la categoría de ingeniería ha experimentado el mayor incremento retributivo del último año, con una subida media del 9,4%, mientras que la de los puestos directivos ha sido más moderada, en torno al 1,4%.

Entre las áreas con mayores niveles de competitividad salarial destacan los departamentos de sistemas informáticos, procesos y mejora continua, calidad y medio ambiente, y oficina técnica.